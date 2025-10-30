회사측 “3040 디지털기기 노출로 눈노화 빨라져 이에 대응”

30∼40대는 활동량이 가장 왕성한 나이이면서 노화가 시작되는 시기다. 일터에서나 집에서 컴퓨터, 스마트폰 등 디지털기기 사용으로 눈의 노화가 특히 가속화된다. 장시간 기기를 사용하다 보면 눈이 뻑뻑하고 불편감을 느끼게 된다.

디지털기기가 발산하는 청색광(블루라이트)이 눈의 피로나 안구건조증은 물론 일시적 시력 약화를 초래하기도 한다. 운전, 야영, 골프 등 야외활동도 많아 눈에 해로운 자외선 노출도 잦다. 이처럼 실내외에서 눈의 자극과 피로도는 높아지고 있다.

케미렌즈, 데코비전 등 주요 안경렌즈 업체들은 3040세대를 위한 안경렌즈를 개발·공급하고 있다. 가격 또한 10만원대부터 시작돼 입문용 누진렌즈로서 부담을 최소화해준다.

케미렌즈 ‘케미 3040’(사진)의 경우 자외선과 청색광 등 유해광선 차단 성능이 뛰어난 누진렌즈다. 눈에 침투하는 자외선을 최고 파장대 400㎚(나노미터)에서 99% 이상 차단한다. 블루라이트 또한 34% 가량 막아줘 눈의 피로감을 줄일 수 있다고 주장한다. 특히, 소프트 디자인의 설계로 상하좌우 시선 이동 시 발생하는 울렁증, 시선처리의 불편함을 최소화해준다고 한다.

회사 관계자는 “디지털, 모바일기기에 장시간 노출되는 3040세대는 입문용 누진렌즈 착용으로 시생활의 보호할 필요가 있다”고 했다.