30일 저녁 6시 유튜브 라이브 진행

[헤럴드경제=문이림 기자] 삼성자산운용은 ‘코스피 4000을 넘어 Kodex와 함께 5000으로!’라는 주제로 특집 웹세미나를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 웹세미나는 이날 오후 6시에 Kodex 상장지수펀드(ETF) 공식 유튜브 채널에서 실시간으로 방송된다. 총 3회에 걸쳐 진행될 예정이다.

첫번째 웹세미나에서는 국내 주식 투자전략을 다룬다. 2차(11월 6일), 3차(11월 13일) 웹세미나에서는 삼성자산운용의 주요 국내 상장지수펀드(ETF) 운용역들이 출연해 ETF 투자전략 노하우를 공개할 예정이다.

웹세미나는 1부와 2부로 나누어 진행된다. 1부에서는 미국 3분기 주요 기업 실적, 연방공개시장위원회(FOMC) 결과, 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 기대효과 등을 심층 분석한다. 2부에서는 코스피 5000 시대 수혜를 누릴 수 있는 ETF 실전 투자전략을 소개한다. 국장 투자에 관심이 높은 투자자를 위한 국내 ETF 추천 상품도 짚어본다.

풍성한 경품 이벤트도 있다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 금 한돈(1명), 은 100g(1명), 배달의 민족 2만원권(50명) 등을 제공할 예정이다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “국내 증시의 재평가가 본격화되며 코스피 5000 이 더이상 꿈이 아닌 현실이 되고 있어 투자 전략을 정교하게 준비해야 할 시점”이라며 “이번 특집 웹세미나를 통해 코스피 5000 시대를 향한 최적의 삼성 Kodex ETF 투자 포트폴리오를 말씀드릴 예정”이라고 말했다.