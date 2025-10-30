소상공인 252개 사·3500여개 상품 준비

[헤럴드경제=신현주 기자] SSG닷컴이 ‘코리아 그랜드 페스티벌 X 동행축제’에 참여해 소상공인 파트너사의 판로 확대를 지원한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 중소기업벤처부를 비롯한 정부 10개 부처가 주최하며 다음 달 30일까지 진행된다.

SSG닷컴에서는 입점 파트너사 252곳이 참여해 3500여 가지 상품을 최대 70% 할인가에 선보인다.

특히 중소기업벤처부 지원으로 진행되는 온라인 브랜드 소상공인 육성사업 ‘TOPS 프로그램’ 2단계 참여사 30곳 전체가 행사에 참여한다. 대표적으로 샤프란 추출물 함유 건강식품 ‘사프라이즈’를 최대 50%, 스페셜티 커피 위주의 ‘모건커피’ 원두와 드립백을 최대 40% 할인 판매한다. ‘대현상회’ 저온압착 참기름과 ‘일상미각’ 제철 반찬 배송 서비스도 최대 20% 할인 판매한다.

신구슬 SSG닷컴 온전용식품팀장은 “소상공인 매출 활성화와 고객 체감 혜택 확대를 위해 지난해보다 참여 파트너사를 20% 이상 늘렸다”며 “마케팅부터 브랜딩을 아우르는 다양한 지원책으로 입점 파트너사와 동반 성장하겠다”고 말했다.