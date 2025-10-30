30일 부산에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 일환으로, 도널드 트럼프 미국 대통령이 탑승한 마린원이 김해공항에 도착하고 있다. [로이터]
[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 오전 10시 30분께 미중정상회담을 위해 김해국제공항에 도착했다.

트럼프 대통령은 이날 김해국제공항 공군 제5공중기동비행단 의전시설인 나래마루에서 시진핑 중국 국가주석과 미중정상회담을 할 예정이다.


