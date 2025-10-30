월 100원대로 최대 50만원 보장 CM 채널 가입률 14%→33% 급증

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 지난 8월 자동차보험에 출시한 ‘보행자사고 변호사자문비용 지원 특별약관’이 출시 3개월 만에 계약 9만건을 넘어섰다고 30일 밝혔다.

해당 특약은 금융당국으로부터 신규 위험 발굴과 보험화 노력의 독창성·유용성을 인정받아 3개월의 배타적사용권을 부여받았다. 판매를 개시한 첫 달인 8월에 8000건의 가입을 기록했고, 이어 ▷9월 4만3000건 ▷10월(22일 기준) 4만1000건 등 추가 가입이 이어지고 있다. 특히 다이렉트(CM) 채널을 통한 가입률이 8월 14%에서 ▷9월 25.6% ▷10월 32.7%로 크게 늘며 디지털 중심 고객 유입이 두드러진다.

국내 최초로 출시된 보행 중 사고 변호사 자문비용 특약은 피보험자가 보행자 사고로 인해 다른 사람을 다치게 하거나 사망에 이르게 한 경우, 민·형사상 책임 판단을 위한 변호사 자문의견서 발급 비용을 보장해 주는 상품이다.

기간 중 1회만 최대 50만원 한도로 실제 발생한 자문의견서 발급 비용을 보상한다. 아울러 피보험자가 변호사를 선임해 소송을 진행하는 경우 선임 비용의 10%를 자문 비용으로 간주해 같이 보상한다.

보험료는 100원 수준으로 합리적인 가격에 ‘작지만 확실한 보장’이라는 콘셉트로, 고객이 부담 없이 추가할 수 있는 특약으로 자리하고 있다고 DB손보는 설명했다.

예컨대 자동차전용도로 등 보행자 통행이 금지된 도로에 갑작스럽게 보행자가 나타나 보행자 충돌 사고가 발생해 법률적 책임 판단을 위해 변호사 자문의견서를 요청하는 경우, 해당 비용을 보장한다. 또한, 어두운 길에 보행자를 미처 발견하지 못하는 사고로 법률 조언이 필요한 경우에도 변호사 자문 비용을 최대 50만원까지 지원받을 수 있다.

DB손보 관계자는 “보행 중 사고와 같은 일상 속 법률적 분쟁 상황에서도 고객이 불안하지 않도록 실질적인 도움을 주기 위해 개발된 상품”이라면서 “앞으로도 고객의 삶과 밀접한 생활 보장을 지속해서 강화해 나가겠다”고 말했다.