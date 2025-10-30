김치가루·바질 장 현지화로 해외 공략 농심·삼양·팔도는 K-소스 특별관 참여

[헤럴드경제=정석준 기자] “수출을 고려해 김치를 가루 형태로 만들었습니다. 이제 개발 단계부터 해외 소비자를 고려할 수밖에 없습니다.”

29일 오후 ‘2025 푸드위크 코리아(제20회 서울국제식품산업전)’가 열린 서울 강남구 코엑스에서 만난 정은희 샐리쿡 대표는 김치가루를 소개하며 이같이 말했다. 김치가루는 국내산 김치에 파프리카·요구르트를 더해 동결건조 후 분말화한 제품이다. 휴대와 보관이 쉽고, 조리·응용이 간편하다.

샐리쿡은 김치가루 외에도 막걸리 세트, 컵나물 등 K-푸드를 대표하는 음식을 간편하게 조리할 수 있는 제품군을 선보였다. 컵나물 도시락 키트를 열어보니 뚜껑 안쪽에는 한국말과 영어로 조리법이 표기됐다. 해외 가정에서도 쉽게 K-푸드를 맛볼 수 있도록 제작한 것이다.

정 대표는 “육류를 사용하지 않은 제품은 할랄 인증까지 받았다”며 “장거리 이동과 유통기한을 위해 실온으로 보관할 수 있게 만들었다”고 강조했다. 이어 “유럽 시장에서 반응이 좋다”며 “앞으로 수출 비중을 확대할 계획”이라고 덧붙였다.

스마트팜을 기반으로 한 식자재 현지화 기술도 관심을 모았다. ‘스트레인지 플래닛’은 ‘마이크로 아티장’이라는 브랜드를 통해 바질 장(醬) 3종을 선보였다. 이탈리아·스페인산으로 익숙한 바질을 국내 스마트팜에서 재배해 장류로 가공했다.

맹두호 스트레인지 플래닛 대표는 “바질을 고기나 밥에 곁들이는 한국식 페어링으로 재해석했다”며 “인도네시아 등 해외에서 스파이시(매운맛) 선호가 뚜렷한 가운데 스마트팜 특성상 현지 생산 전환이 쉬워 바이어들의 관심이 높다”고 말했다.

K-소스도 현장에서 대대적인 홍보에 나섰다. 농심·삼양식품·팔도는 ‘하우스 오브 소스 특별관’에서 제품의 특장점을 알렸다. 설문을 통해 취향에 어울리는 소스를 추천받고, 감자칩에 곁들여 먹을 수 있는 제품을 소개하는 식이다. 대표주자는 농심 ‘신툼바 만능소스’, 삼양식품 ‘불닭소스’, 팔도 ‘홀릭소스’ 등이었다

국내 방문객뿐만 아니라 외국인들까지 몰리며 특별관에서 준비한 시식 500인분은 일찌감치 동났다. 행사 관계자는 “해외에서 불닭소스의 인지도는 이미 높지만, 쌈장 등 한국 고유의 재료를 기반으로 한 소스를 찾는 수요가 많아 놀랐다”고 전했다.

식품업계는 소스가 K-푸드 열풍을 이어갈 것으로 내다보고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난해 62조원 수준이었던 세계 소스 시장 규모는 5년 뒤 80조원을 넘어설 것으로 전망된다. 업계 한 관계자는 “해외에서 한식을 선호하는 이들이 늘면서 면·과자·구이류에 찍어 먹을 수 있는 소스 시장은 더 커질 것”이라고 말했다.

K-푸드 수출도 견조하다. 관세청에 따르면 올해 1~9월 한국 식품의 수출액은 작년 동기 대비 8.9% 증가한 84억8000만달러로 집계됐다. 2016년(60억6000만달러)부터 작년까지 9년 연속 증가세를 유지했다. 품목별로는 가공식품이 전체 수출액의 61.3%를 차지했다.