30일 ‘APEC CEO 서밋’ 세션 기조연설 “저탄소 전환·핵심 자원 분야 등서 협력” “다자간 협력으로 넓혀 공급망 해법 모색” “기업들 서로 다리 놓고 세상 변화시켜야”

연설하는 장인화 포스코 회장

[헤럴드경제(경주)=고은결 기자] 장인화 포스코그룹 회장은 30일 포스코그룹이 호주와 구축한 공급망 협력 관계를 설명하며, 지속 가능한 미래를 위해서는 선언을 넘어 실질적인 기업 간 협력이 필요하다고 강조했다.

장인화 회장은 이날 경북 경주 예술의전당에서 열린 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’의 ‘탄력적이고 친환경적인 글로벌 공급망 구축’ 세션에서 기조연설에 나서 이같이 언급했다.

이는 이번 APEC 정상회의 주제인 ‘우리가 만들어가는 지속가능한 내일’의 구현과도 맞닿아 있다는 설명이다. 전날 열린 CEO 서밋 개막식에서도 이재명 대통령은 역내 신뢰와 협력의 연결고리를 회복하는 핵심 과제로 ‘공급망 협력’을 강조했다.

장 회장은 “포스코그룹은 호주와 1971년 철광석 공급을 시작으로 공급망 협력 관계를 확대해 왔다”며 “호주는 포스코그룹이 사용하는 원료의 70%를 책임지는 안전한 공급자이자 미래 성장산업의 길을 함께 개척하는 전략적 동반자”라고 설명했다.

이어 포스코그룹이 호주와 이어가는 세 가지 핵심 협력 분야를 밝혔다.

장 회장은 우선 철강 산업의 저탄소 전환 분야를 꼽으며 “포스코 포항제철소에서는 석탄 대신 수소를 활용해 CO2 배출을 획기적으로 줄이는 혁신적 제철 공정을 준비하고 있는데, 이 공정에서 호주의 풍부한 재생에너지에 기반한 청정 수소를 사용해 탄소저감 철강제품을 생산할 계획”이라고 말했다.

두 번째로 이차전지 핵심 원료인 리튬과 니켈·희토류 등 핵심 자원 분야에서 협력하고 있다며 “호주 광산에서 채굴된 스포듀민을 공급 받아 지난해부터 한국에서 수산화리튬을 생산 중으로, 기존 화석연료 중심의 협력이 이차전지 원료 분야로 이어지며 질적 변화가 나타나고 있다”고 설명했다.

세 번째로 ‘청정 에너지 생태계 조성 분야’를 협력 분야로 꼽으며 2022년 호주 핸콕 에너지와 함께 천연가스 개발∙생산 회사인 세넥스 에너지를 공동인수했다고 설명했다. 또한 “포스코홀딩스와 포스코E&C는 호주의 수소 생산 혁신 기업과의 협력을 검토 중”이라며 “호주와의 파트너십 스펙트럼이 미래 에너지 영역까지 넓어지고 있음을 보여주는 것”이라고 했다.

아울러 호주와의 양자간 공급망 협력이 일본·중국 등 아태 지역 내 국가들과 함께 하는 다자 간 공급망 협력으로 확대되고 있다며 “다자 간 공급망 협력은 아태 지역 주요 경제 주체들이 공동의 번영과 지속가능한 미래 공급망 건설을 위해 해법을 모색하는 과정”이라고 강조했다.

장 회장은 포스코그룹은 호주와의 협력 분야를 비즈니스 관계를 넘어 안전·재난 대응 분야까지 넓히고 있다고 전했다. 그는 “호주 뉴사우스 웨일스주의 선진 재난대응 체계와 노하우를 벤치마킹해, 재난 상황 모의훈련, 대피시설 개선, 소방장비 지원 등 사업을 준비하고 있다”며 “기업의 역할과 책임을 경제적 성과에 국한하지 않고 사회적 회복력 증진으로 넓혀, 지속가능한 미래로 나아갈 해법을 함께 만들어야 한다”고 했다.

장 회장은 마지막으로 “이번 CEO 서밋은 ‘브릿지, 비즈니스, 비욘드(Bridge, Business, Beyond)’ 키워드를 통해, 지속 가능한 내일은 결코 선언만으로 이뤄지지 않으며 실천을 통해 완성된다는 점을 강조한다”며 “기업들은 서로 다리를 놓고, 비즈니스로 세상을 변화시키며, 미래를 향해 나아가야 한다”고 강조했다.

그러면서 “포스코그룹은 한-호주 파트너십을 통해 지속 가능하고 회복력 있는 글로벌 공급망을 구축하기 위한 ‘새로운 다리’를 놓고 있다”며 “함께 협력해 지속 가능한 내일을 만들어 가자”고 당부했다.