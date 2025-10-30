‘가장 나다운 일상’ 25FW 화보…실용성·개성 담은 스타일 제안

[헤럴드경제=박연수 기자] 미스토코리아가 전개하는 휠라는 한소희, 고현정, 봉태규, 김나영과 함께 ‘플로우 다운(FLOW DOWN)’ 캠페인 화보를 공개했다고 30일 밝혔다.

셀럽들은 ‘가장 나 다운 일상’에 대한 메시지를 전달한다. 한소희는 휠라의 시그니처 브라운 컬러를 활용한 ‘플로우 다운 초코’를 착용했다. 제품 특유의 은은한 광택과 자연스러운 볼륨감을 극대화시키며 감각적인 룩을 완성했다.

고현정이 착용한 ‘후드 플로우 다운’은 플로우 다운의 후드형 버전이다. 부드러운 소재와 네크라인 안쪽에 벨로아 원단을 적용해 부드럽고 따뜻한 착용감을 제공한다. 김나영이 믹스매치로 소화한 ‘우먼스 플로우 다운’은 부드러운 광택감이 특징이다. 지난 시즌 대비 기장을 2㎝ 추가했다. 봉태규는 ‘유니 플로우 다운’의 편안한 핏을 살려 자신만의 캐주얼한 감성을 드러냈다.

미스토코리아 관계자는 “티저 릴리즈를 시작으로 서울 성수동에서 열리는 ‘플로우 위크’ 프로모션 등 다양한 캠페인을 전개할 것”이라고 전했다.