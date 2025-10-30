[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 (재)영화의전당과 함께 30일부터 다음달 1일까지 3일간 영화의전당 야외극장을 배경으로 관객 참여형 뮤지컬 ‘부산포’ 공연을 본격적으로 선보인다고 밝혔다.

‘부산포’는 관객이 조선 수군의 일원으로 직접 무대에 참여하는 체험형 공연으로, 영화의전당 야외극장(루프씨어터)에서 입체 투사 기법(3D 비디오 매핑)과 미디어아트 기술을 결합해 역사 속 부산포 전투 장면을 재현한다.

이번 공연은 임진왜란 당시 조선 수군의 첫 승전인 ‘부산포 해전’을 소재로, 전문 배우와 공개 모집을 통해 선발된 시민 배우 등 60여 명이 함께 참여해 역사적 감동과 첨단 영상미가 어우러진 웅장한 무대를 선보인다.

주연인 이순신 역에는 영화 <변호인>, <강철비2: 정상회담> 등에서 활약한 조유신 배우가 맡아, 명장 이순신의 카리스마와 인간적인 고뇌를 생동감 있게 그려낸다.

부산포 해전 승전일인 10월 5일은 ‘부산시민의 날’로 지정될 만큼 역사적으로 의미가 깊다. 부산포 해전은 1592년 임진왜란 첫해 부산 앞바다에서 왜선 100여 척을 격파하며 제해권을 확보한 전투로, 조선 수군의 위상을 드높인 승전으로 평가된다.

공연 참가를 희망하는 시민은 영화의전당 누리집(dureraum.org)에서 온라인으로 신청할 수 있다. 예약금은 1인당 1만원이고 당일 현장에서 환급받을 수 있으며, 공연은 회당 1000명을 모집한다.