[헤럴드경제=이명수 기자] 국가인권위원회(인권위)가 ‘미결수 인권 보장’을 명분으로 윤석열 대통령 부부가 수감된 구치소 방문조사를 의결한 것으로 파악됐다.

30일 인권위에 따르면 김용원 인권위 상임위원은 지난 28일 침해구제 제2위원회에 ‘2025년 교정시설 방문조사 개시’ 안건을 상정했다.

해당 안건은 김 상임위원과 이한별 비상임위원이 공동으로 제출했으며 김용직 비상임위원이 찬성해 통과됐다.

조사 항목에는 미결수의 법정 출정 실태와 계호 방식, 식사·휴식 제공 등이 포함됐다.

이번 방문조사는 12월 10일까지 경기 의왕시에 있는 서울구치소를 비롯해 서울 송파구의 서울동부구치소, 서울 구로구의 서울남부구치소 등에서 진행된다.

한편 윤 전 대통령은 현재 서울구치소에, 부인 김건희 여사는 남부구치소에 각각 수감 중이다.

앞서 인권위는 올해 2월 헌법재판소가 탄핵심판 사건 심리에 있어 당시 윤 대통령의 방어권을 보장할 것을 권고하는 내용이 담긴 안건을 의결한 바 있다.