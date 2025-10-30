- 이장우 대전시장, 대덕구민 500여 명과 소통…핵심사업 이행 약속

[헤럴드경제= 이권형기자] 이장우 대전시장은 올해 네 번째 자치구 방문 행사로 30일 대덕구를 찾아 구민 500여 명과 소통의 시간을 가졌다.

대덕구 한남대 서의필홀에서 열린 이날 행사에서 이 시장은 주민 숙원사업 해결을 위한 아낌없는 지원과 대덕구 지역 핵심사업에 대한 차질 없는 이행을 약속했다.

이 시장은 “폐관된 신탄진도서관을 리모델링해 주민 누구나 이용할 수 있는 문화·여가 복합공간으로 재탄생시키는 구상은 출산·양육 가정을 위한 육아지원과 정주여건 개선을 통해 육아친화도시로 도약할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다”며 “시에서 특별조정교부금 10억 원을 지원하겠다”고 약속했다.

또한, 비래동~와동~신탄진동을 연결하는 외곽도로 개설 적극 추진 요청에 대해서는 “비래~와동 구간은 혼잡도로, 와동~신탄진 구간은 광역도로로 구분하여 추진 중으로, 혼잡도로계획 반영 및 예타 결과에 따라 조속히 사업을 추진하겠다고 설명하고 오는 2026년 추경예산에 설계용역비를 확보 차질없이 추진하겠다고 말했다.

이어진 구민과의 대화에서는 ▷최종태 조각가 전시관 건립 요청 ▷계족산 자연휴양림 조성 ▷오정혁신지구 조성 ▷신탄진IC 진입로 확장 등 지역 현안을 논의했다.

이 시장은 최종태 조각가 전시관 건립 요청과 관련해서는 최종태 작가를 비롯한 지역 원로 예술인 전시관은 제2시립미술관(중촌문화공원) 인근에 작은미술관으로 조성할 계획이라고 답변했다.

계족산 자연휴양림 조성과 관련해서는 황톳길과 연계한 계족산 관광 활성화를 위해 휴양림 조성 기본계획 및 실시설계와 환경영향평가 등을 완료하였으며 앞으로 단계별 보상비 등 사업비 확보 후 추진할 계획이라고 말했다.

이어, 오정혁신지구 조성과 관련해서는 국가시범지구 공모에 선정될 수 있도록 총력을 기울이고 있다며, 시와 구가 하나 되어 공모 선정에 최선을 다하자고 강조했다.

또한, 신탄진IC 진입로 확장과 관련해서는 대덕구 덕암로는 도로폭 20m 미만의 구 관리 도로로, 구에서 경제적 타당성 분석 등을 통하여 객관적인 사업근거를 제시할 경우 시 재정여건 고려, 특교금 등 시비 지원 방안을 검토하겠다고 답변하면서 시민과의 대화를 마무리했다.

이장우 시장은 “대덕구는 유일하게 지하철이 다니지 않는 등 대전 발전에서 소외됐다는 정서가 있기도 했으나, 대전도시철도 2호선 건설, 충청권 광역철도 1단계 건설, 경부고속도로 회덕IC 건설, 계족산 시민공원 프로젝트, 대덕구청사 부지 활용 혁신공간 조성 등이 완료되면 대덕구의 위상은 크게 달라질 것으로 기대한다”고 말했다.