시공 난도 높은 나선형 비정형 구조 특징

[헤럴드경제=박로명 기자] 대보건설은 시공을 맡은 경기도서관이 최근 개관했다고 30일 밝혔다.

경기주택도시공사(GH)가 발주한 경기도서관은 수원시 영통구 이의동 광교신도시 경기융합타운 내에 연면적 2만7775㎡(약 8400평), 지하 4층~지상 5층 규모로 완공됐다. 전국 지방자치단체 도서관 가운데 최대 규모 공공도서관으로 국내 도서관 중 국립중앙도서관, 서울대 중앙도서관에 이어 세 번째로 큰 규모다.

마치 미확인비행물체(UFO)가 지상에 내려앉은 듯한 비정형 외관에 내부는 층간 구분이 없는 나선형 구조로 산책로를 걷듯 서가를 이용할 수 있는 것이 특징이다. 독특한 외관으로 달팽이 도서관이란 별명도 생겼다. 인공지능(AI) 스튜디오, 강연·전시·창작공간, 지역서점라운지, 청년카페 등 특화된 시설도 눈에 띈다.

‘친환경 도서관’을 표방하는 경기도서관은 냉난방에 지열과 태양광 에너지를 이용하고 공기정화, 습도조절, 소음저감을 위해 스칸디아모스(천연이끼)가 나선형 계단을 따라 설치되어 있을 뿐 아니라 내부 녹지공간도 풍부하다.

대보건설 관계자는 “경기도서관은 타원형의 비정형 구조로 시공 중 기술적 난도가 매우 높은 건축물이었지만 지역을 대표하는 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 정성을 다했다”고 밝혔다.