류동근 총장 “세계적인 해양 특성화 대학으로 재도약하는 새로운 출발점”

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자]국립한국해양대학교가 80년의 역사를 발판 삼아 100년의 미래로 도약하는 출항의 돛을 올렸다.

30일 국립한국해양대에 따르면 지난 28일 신축 도서관 김강희홀에서 ‘개교 80주년 기념식’을 개최했다. 이번 행사는 대한민국 해양산업의 성장을 이끌어 온 대학의 발자취를 돌아보고, ‘해양 가족’ 모두가 함께 소통하며 화합하는 축제의 장으로 마련됐다.

이날 기념식에는 류동근 총장을 비롯해 채영길 총동창회장, 박형준 부산시장, IMO(국제해사기구) 임기택 명예사무총장, 전임 총·학장, 명예교수, 발전기금 기부자, 유관기관 및 해운업계 관계자, 교직원과 학생 등 대학의 80년을 함께해 온 다양한 구성원이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 지난 80년의 여정을 함께한 이들에 대한 감사의 마음을 전하며 시작됐다. 대학 발전에 헌신한 교직원과 동문을 위한 학술대상, 근속공로 표창, ‘자랑스러운 아치인상’, 특별상, 총동창회장상(모범 교직원·학생) 등이 수여되며 대학의 역사와 성과를 기렸다.

이어 학생 동아리의 축하공연과 80주년의 비전을 담은 붓 퍼포먼스, 밤하늘을 수놓은 드론쇼가 펼쳐져 과거의 성취를 기념하고 미래의 도약을 다짐하는 화합의 무대로 이어졌다.

류동근 총장은 기념사에서 “개교 80주년은 우리 대학이 걸어온 영광의 역사를 되새기고, 세계적인 해양 특성화 대학으로 재도약하는 새로운 출발점이 될 것”이라며 “구성원과 동문, 지역사회의 화합을 동력 삼아 다가올 100년을 힘차게 열어가겠다”고 말했다.

행사의 하이라이트는 80년의 현재를 100년의 미래로 잇는 ‘타임캡슐 안치식’이었다. 기념식 직후 도서관 로비에서 열린 안치식에서는 대학의 역사적 상징물과 구성원들의 염원을 담은 기록물들이 봉인됐다.

타임캡슐에는 대학의 비전과 마스터플랜 등 공식 문서뿐 아니라 교수, 학생, 동문 등 전 구성원의 공모를 통해 선정된 상징적인 기록물들이 함께 담겨 미래 세대를 향한 약속으로 남았다.

총학생회 장현욱 회장은 “80년이라는 유서 깊은 역사의 한 페이지를 함께하게 되어 영광”이라며 “선배님들이 닦아온 길을 본받아 우리 학생들도 100년의 미래를 이끌어갈 자랑스러운 해대인이 되겠다”고 소감을 밝혔다.