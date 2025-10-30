스테이블코인 결제 인프라·페이북 플랫폼 연동 위한 공동 실증사업

[헤럴드경제=유동현 기자] 디에스알브이랩스(DSRV)는 BC카드와 ‘스테이블코인 결제 인프라 공동 구축’을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 30일 밝혔다.

양사는 ▷DSRV 블록체인 인프라와 BC카드 결제 인프라 간 상호운용성 구축 ▷페이북 플랫폼 내 월렛 솔루션 연동을 위한 공동 실증사업(POC) ▷디지털자산 관련 신규 공동 사업 발굴 등 다각적인 협력을 추진할 예정이다.

국내 제도권 금융 환경에 적합한 스테이블코인 결제 인프라 표준을 마련하고 상용화를 추진함으로써, 한국형 스테이블코인 결제 생태계를 조기에 활성화하고 글로벌 경쟁력 확보에 나설 계획이다.

김지윤 DSRV 대표는 “이번 협약은 블록체인 기술과 전통 금융의 융합을 통해 새로운 디지털 금융 생태계를 구축하기 위한 것”이라며, “국내 금융 환경에 최적화된 규제 정합성과 보안성을 확보하고, 글로벌 확장성과 상호운용성 갖춘 인프라를 구축해 나갈 계획”이라고 했다.

최원석 BC카드 사장은 “이번 협약은 국내 결제 인프라 산업의 구조적 혁신을 이끄는 전략적 파트너십”이라며, “양사가 보유한 인프라와 기술력을 바탕으로 투명하고 안정적인 스테이블코인 결제 환경을 마련할 것”이라고 했다.

양사는 전통 금융 인프라의 블록체인 기반 구조적 전환을 촉진하고, 제도화를 앞둔 스테이블코인 상용화의 기술적 기반을 한층 견고히 다지는 계기가 될 것이라 설명했다.

DSRV는 이번 협약을 계기로 스테이블코인 기반 결제 인프라 사업을 본격 확대하고, 금융·리테일·공공 등 다양한 산업군에서 블록체인 기술의 실사용 사례를 구체화해 나갈 예정이다. 이를 위해 스테이블코인 발행과 결제뿐 아니라, 디지털자산 운영·보관, SaaS형 지갑 서비스까지 통합 제공하는 블록체인 인프라 플랫폼 솔루션 ‘Portal(가칭)’을 구축 중이다.

정지윤 DSRV 이사(COO)는 “포털(Portal)은 기업이 차세대 금융 인프라를 구축하는데 필요한 모든 기능을 원클릭으로 이용할 수 있도록 설계된 솔루션”이라며 “DSRV는 이를 통해 블록체인 인프라 기술을 고도화하고, 차세대 디지털금융 인프라를 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

DSRV는 최근 300억 원 규모의 시리즈B 투자 유치를 성공적으로 마무리하며 ▷핵심 인재 확보 ▷스테이블코인 결제 인프라 기술 고도화 ▷스테이킹 사업 확장 ▷미국·일본·아프리카 등 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.