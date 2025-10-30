믿고 가는 공공부문 주관 여행...특별 할인도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부와 준정부기관인 한국관광공사는 오는 11월 1일부터 11월 30일까지 한 달간 ‘2025 한국 웰니스관광 온(溫)라인 페스타(이하 ’페스타‘)’를 개최한다.

올해 5회차를 맞이한 이번 페스타는 따뜻한 온(溫)기를 연결(ON)해 몸과 마음을 회복할 수 있는 웰니스여행의 매력을 국내외 관광객에게 선보이기 위해 마련했다. 국민에게는 ‘쉼의 경험’을, 지역에는 ‘활력의 기회’를, 외국인에게는 ‘한국형 웰니스’의 매력을 전할 것으로 기대된다.

이번 페스타에는 올해 신규로 선정된 ▷대흥사(전남 해남군) ▷약석원(인천 강화군) ▷에스엠비 웰니스 센터(부산 기장군) ▷차덕분(인천 중구) ▷하이디하우스(서울 서초구) ▷해비치호텔앤드리조트(제주 서귀포시) 등 전국 45개 우수웰니스관광지가 참여해 최대 5만 원까지 할인혜택을 제공한다.

전국 45개 우수웰니스관광지에서는 ▷진정한 K-뷰티를 만끽할 수 있는 뷰티·스파(35개) ▷웰니스 리조트 등 숙박시설(32개) ▷지역 특산물을 활용한 음식·다도 체험(30개) ▷명상·요가 힐링프로그램(20개) ▷숲속, 농원 등에서 즐기는 자연치유 프로그램(10개) ▷전통과 현대를 조합한 한방체험(6개) 등 다채로운 133개의 프로그램을 선보인다.

해당 상품은 여기어때와 클룩, KKday에서 특별 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. ‘한국 웰니스관광 온(溫)라인 페스타’ 누리집(wellnessfesta)에서 확인하면 된다.