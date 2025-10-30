캐치테이블로 예약·방문 시 ‘꽝 없는’ 행운쿠폰 지급

[헤럴드경제=유동현 기자] 빗썸이 실시간 예약 플랫폼 ‘캐치테이블’과최대 1000만원 상당 비트코인을 받을 수 있는 행운쿠폰을 지급하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

이벤트는 다음달 28일까지 진행되며 참여 고객 전원에게 최대 100만원 또는 1000만원 상당의 비트코인을 받을 수 있는 ‘행운쿠폰’을 100% 지급한다.

캐치테이블 앱을 통해 예약 또는 웨이팅을 완료하면, 화면에 자동으로 행운쿠폰이 노출된다. 해당 쿠폰은 빗썸 앱에 등록해 바로 사용할 수 있다. 당첨 금액은 1000원, 1만원, 5만원, 1백만원, 비트코인 1000만원 중 하나로 100% 지급된다. 원화 당첨금은 즉시 확인이 가능하고, 비트코인 1000만원 당첨자는 12월 1일 추첨을 통해 선정된다.

테이블에 비치된 QR코드를 스캔하면, 이벤트 페이지로 접속돼 행운쿠폰 코드가 자동 노출된다. 참여 매장 리스트는 캐치테이블 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 캐치테이블 앱을 통한 예약 참여와 매장 방문 참여는 각각 1회씩 가능하다.

신규 회원을 위한 특별 혜택도 마련됐다. 이벤트 기간 내 빗썸 신규 가입 후 KYC(본인인증)를 완료하면 즉시 2만원 상당의 투자지원금이 원화로 입금된다. 캐치테이블 이벤트 페이지에서 신규 회원 전용 행운코드를 빗썸 앱에 등록하면 3만원 상당의 원화가 추가 지급된다. 단, KB국민은행 계좌연결까지 완료해야 혜택을 받을 수 있다.

이벤트에 참여한 모든 고객은 미쉐린 및 정상급 파인다이닝 레스토랑에서 제공되는 스페셜 메뉴와 주류 페어링이 포함된 고급 식사권 추첨에도 자동 응모된다. 식사권 당첨자는 매주 수요일 추첨을 통해 선정되며, 당첨 고객에게는 빗썸 고객센터에서 개별 안내할 예정이다.

빗썸 관계자는 “이번 이벤트를 통해 고객들이 일상 속에서 미식의 즐거움을 경험하며 빗썸을 더 가깝게 느낄 수 있도록 기획했다.”며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 고객들이 특별한 체험을 할 수 있는 이벤트를 선보여 더욱 사랑받는 브랜드로 도약하겠다”고 했다.