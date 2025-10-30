식품외식산업 발전 유공자 정부포상 훈장 수훈

[헤럴드경제=박연수 기자] 풀무원은 이우봉 총괄 CEO(최고 경영자)가 지난 29일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘푸드위크 코리아 2025’ 개막식에서 식품외식산업 발전 유공자로 선정돼 농림축산식품부 장관으로부터 ‘은탑산업훈장’을 받았다고 30일 밝혔다.

이 총괄 CEO는 식품산업의 발전 방향을 제시하고 국산 농산물 확대와 산업 R&D(연구개발)를 통한 기술 혁신으로 국내 식품산업의 성장 및 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

농림축산식품부는 “1988년 풀무원 입사 이후 37년간 국내 식품 및 외식사업의 성장에 이바지하고 2025년부터 풀무원 총괄 CEO로서 식품 R&D 혁신, 국산 농수산물 사용 확대, K-푸드의 세계화 등 국내 식품산업 전반의 발전 방향을 제시해 이번 훈장을 수여한다”고 말했다.

‘지속가능한 식품산업의 미래’를 제시하고 ESG 경영을 기반으로 식품산업 발전의 새로운 방향을 제시한 점이 가장 높이 평가받았다. 이 총괄 CEO는 ‘바른먹거리로 사람과 지구의 건강한 내일을 만드는 기업’이라는 미션 아래 ‘식물성 지향’, ‘동물복지’, ‘건강한 경험’, ‘친환경 케어’의 네 가지 전략을 중심으로 식품산업의 지속가능 경영 모델을 제시하고 식품기업의 ESG 경영이 단순한 트렌드를 넘어 산업 표준으로 정착하는 데 기여했다.

국산 농산물의 사용 확대와 농업 분야 상생에도 공헌했다. 풀무원은 연평균 1200억원 규모의 국산 농산물을 제품 원료로 구매하고 있다. 식품 R&D를 통한 산업발전 공로도 인정받았다. 이 총괄 CEO는 오는 2027년까지 지속가능식품 매출 비중 65% 달성을 목표로 설정하며 식물성 지향 식품 확대에 앞장서 왔다.

이 총괄 CEO는 “풀무원은 지난 40여년간 바른먹거리와 지속가능식품의 가치를 실천해 온 기업으로, 이번 훈장은 임직원 모두의 노력이 정부로부터 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 바른먹거리 원칙과 ESG 경영을 기반으로 한국 농식품산업의 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.