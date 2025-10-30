온라인 16.5% 늘어…오프라인은 1.0% 감소

[헤럴드경제=신현주 기자] 지난 9월 국내 주요 유통업체 매출이 온라인을 중심으로 7% 이상 증가한 것으로 집계됐다. 2차 민생회복 소비쿠폰 효과로 풀이된다.

산업통상부는 9월 국내 주요 23개 유통업체 매출이 지난해 같은 달보다 7.7% 증가한 16조4000억원으로 집계됐다고 지난 29일 밝혔다.

세부적으로 온라인 매출은 16.5% 증가했지만, 오프라인 매출은 1.0% 감소해 온오프라인 간 편차가 컸다. 오프라인에서는 대형마트 매출이 급감했다. 백화점과 편의점 매출이 각각 4.8%, 0.9% 증가했지만, 대형마트 매출은 11.7% 감소했다. SSM(기업형 슈퍼마켓) 매출도 0.2% 줄었다.

대형마트는 올해 지난해 9월이던 추석이 10월로 늦어진 것이 매출 감소에 큰 영향을 준 것이라고 산업부는 설명했다. 대형마트는 소비쿠폰 사용 대상에 해당하지도 않아 타격이 컸다.

9월 오프라인 매출을 상품군별로 보면 해외 유명브랜드(12.6%), 서비스·기타(3.9%)만 올랐다. 가전·문화(-22.9%). 생활·가정(-9.4%) 등 대부분 상품 판매가 줄었다. 온라인 매출은 온라인은 식품(26.0%), 가전·전자(10.0%), e쿠폰·상품권·음식 배달 등 서비스(16.1%)를 중심으로 성장했다.

9월 전체 주요 유통업체 매출에서 온라인 비중은 53.8%로 지난해 같은 달보다 4.0%포인트 상승했다.

산업부는 백화점(롯데·현대·신세계), 대형마트(이마트·홈플러스·롯데마트), 편의점(GS25·CU·세븐일레븐), SSM(이마트에브리데이·롯데슈퍼·GS더프레시·홈플러스익스프레스) 등 오프라인 유통업체 13곳과 SSG, 쿠팡, 11번가 등 10개 온라인 유통사의 매출 동향을 집계해 발표한다.