“긴급 안전점검에 돌입”

[헤럴드경제=박로명 기자] 삼성물산은 오세철 대표이사 명의로 배포한 입장문에서 “고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 애도와 진심 어린 사과 말씀을 드린다”면서 “더불어 근로자 안전이라는 본질적 책임을 다하지 못한 점에 대해 모든 관계자분께 머리 숙여 사과드린다”고 했다.

앞서 지난 29일 오전 7시58분께 삼성물산이 시공하는 판교의 한 임대오피스 신축 공사현장 지하에서 근무 중이던 작업자 A씨가 굴착기에 치여 숨졌다. A씨는 하도급업체 소속인 것으로 알려졌다.

삼성물산은 “사고 직후 관계 당국에 즉시 신고하고 조사에 성실히 임하고 있다”며 “또한 사고 현장과 전국 모든 건설현장 작업을 중지하고 특별 안전교육 및 긴급 안전점검에 돌입했다”고 설명했다.

이어 “지금까지 ‘안전을 경영의 제1원칙’으로 두고 안전관리에 최선을 다해 왔음에도 사고를 근절하지 못한 부족함을 되돌아보고, 현장 근로자·협력회사와 함께 사고 발생의 근본 원인을 찾고 재발방지 대책을 신속히 마련하겠다”고 강조했다.

삼성물산은 이날 중대재해 발생 사실을 한국거래소를 통해 공시했다.