염창동 무학아파트 앞 경사로 설치로 480m 우회 거리 대폭 단축 1140세대 주민의 생활 불편 해소, 모두가 함께 누리는 열린 안양천

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “유모차를 끌고 아이랑 안양천까지 가려면 매번 큰길로 돌아가야 했어요. 이제는 집 앞에서 바로 내려가니 산책이 한결 즐거워졌어요.”

염창동 무학아파트 주민 김모 씨(36)는 최근 설치된 안양천 진입 경사로를 이용하며 이렇게 말했다.

서울 강서구(구청장 진교훈)는 염창동 무학아파트 앞 계단(염창동 255번지 일원)에 보행 약자도 편하게 이용할 수 있는 경사로를 설치했다.

그동안 경사로가 없어 휠체어 이용자나 유모차를 끄는 보호자, 고령의 어르신들이 안양천으로 가기 위해 400m 이상을 돌아가야 했다.

이러한 불편을 해소하기 위해 폭 1.5m, 길이 26m 규모의 경사로를 설치했다.

새 경사로는 주변 환경과 자연스럽게 어우러지도록 조성돼 누구나 안전하고 편안하게 오갈 수 있는 열린 통로로 거듭났다.

이번 조성으로 안양천까지 480m 우회하던 것을 경사로를 통해 바로 갈 수 있게 됐다.

안양천은 강서구민들이 일상 속에서 걷고 운동하며 휴식할 수 있는 대표 여가 공간이다. 사계절 변화가 아름다운 수변 경관과 평탄한 산책로, 자전거길, 체육시설 등이 잘 갖춰져 있어 주말 나들이 명소로도 사랑받고 있다

이번 경사로 설치로 무학아파트를 비롯해 인근 동아아파트, 리버펠리스, 현진파크뷰 등 1,140세대 주민들이 보다 편리하고 안전하게 안양천을 이용할 수 있게 됐다.

사업 추진 과정에서 화단 철거와 통행인 증가에 따른 소음 문제 등으로 일부 주민의 반대도 있었지만, 구는 지속적인 소통과 협의를 통해 ‘모두를 위한 길’이라는 공감대를 형성하며 사업을 완성했다.

구 관계자는 “이번 경사로는 단순한 편의시설이 아니라, 모두가 함께 어울리는 포용도시 강서로 나아가는 상징적인 변화”라며 “앞으로도 보행약자를 위한 생활 인프라 확충과 보행환경 개선에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

구는 지난 8월 가양동 홈플러스와 서진학교 사이 흙길 구간에 폭 1.5m, 길이 100m의 목재 데크길을 조성했으며, 화곡동 곰달래로35길에는 가파른 계단으로 이동이 불편했던 주민들을 위해 경사형 엘리베이터 등 승강편의시설 설치사업을 추진하고 있다.

구는 앞으로도 이동약자를 위한 생활 인프라 확충과 보행환경 개선을 이어나갈 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “그동안 불편함을 감수해야 했던 주민들이 이제는 편안하게 걸을 수 있는 길을 갖게 돼 기쁘다”며 “이 작은 경사로가 주민들의 일상 속 자유와 따뜻함을 이어주는 통로가 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 주민 누구나 불편 없이 걷고, 머물고, 즐길 수 있는 사람 중심 도시 강서를 만들어가겠다”고 덧붙였다