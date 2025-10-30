전국 최초로 지자체·경찰·교육청·청소년상담복지센터가 함께 협업 위기 청소년을 조기에 발굴하고 즉각 지원하는 현장 중심의 통합사례관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 위기 청소년의 건강한 성장을 돕기 위해 ‘청소년안전망 통합지원센터’를 운영하고 있다고 밝혔다.

센터는 학교와 가정, 지역사회에서 다양한 어려움을 겪는 청소년들이 한 공간에서 통합적 지원을 받을 수 있도록 한 혁신 모델이다. 지난 2021년 전국 최초로 ‘노원구청, 노원경찰서, 북부교육지원청, 노원구청소년상담복지센터’ 등 4개 기관이 함께 협력해 설립됐다.

센터의 가장 큰 특징은 구청 담당직원 및 사례관리사 3명, 청소년상담복지센터 사례관리사 4명, 경찰서 학교전담경찰관(SPO) 1명의 실무자들이 함께 근무하며 위기 청소년을 조기 발굴하고, 사례회의를 통해 맞춤형 지원 방안을 논의한다는 점이다.

이들은 상호 긴밀한 정보 공유를 통해 통합사례관리, 긴급지원, 심리안정화 프로그램 등 다양한 연합사업을 추진하며, 청소년이 필요한 지원을 놓치지 않도록 하고 있다.

주요 사업으로는 ▲1:1 사례관리사를 배정해 현장 중심으로 지원하는 위기청소년 통합사례관리 ▲생계·학업·의료·문화 등 맞춤형 비용을 지원하는 연계지원 사업 ▲자살·폭력피해 등 위기 상황에 대한 긴급대응 체계 ▲보드게임·DIY키트·도서를 비치한 청소년 오픈하우스 운영 등이 있다. 실제로 올해 10월 기준, 2000여 명의 청소년이 센터를 이용하며 도움을 받았다.

또 구는 노원경찰서와 협업해 청소년 선도프로그램인 ‘희망동행교실’을 운영하며 재범 방지와 긍정적 성장 지원에 힘쓰고 있다.

아울러 지역 내 학교를 직접 찾아가는 ‘연합 아웃리치’를 통해 고민상담과 범죄예방 캠페인을 실시, 올해만 960여 명의 학생을 만났다.

재난·사건사고 등으로 심리적 외상을 입은 청소년을 위한 긴급대응체계 역시 중요한 축이다. 자살·사고 등 위기 상황이 발생하면 구청·교육청·청소년상담복지센터 등 관계기관이 즉시 회의를 소집해 심리안정화 프로그램을 운영, 피해 청소년이 일상으로 빠르게 복귀할 수 있도록 지원한다. 올해는 외상심리상담사 35명을 양성하여 지역 내 즉각 대응 역량을 한층 강화했다.

구가 청소년을 위한 공공안전망을 선도적으로 구축한 공로를 인정받아 2023년 여성가족부 주관 ‘청소년 육성 및 보호 유공자 정부포상’에서 대통령 표창을 수상하기도 했다.

오승록 노원구청장은 “청소년안전망 통합지원센터는 언제든 도움을 요청할 수 있는 든든한 보호의 울타리”라며 “한 아이도 포기하지 않겠다는 마음으로 청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 촘촘한 지원체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.