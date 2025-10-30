161개국 2만 7천여 명의 청년이 5개월간 이어온 글로벌 여정, 은평에서 결실 ‘은평선언문’ 통해 기후·평화·기술·정의를 아우르는 2030 행동 목표 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지난 27일부터 29일까지 3일간의 국체청년포럼 이프위(IFWY) 2025 파이널 콘퍼런스가 대단원의 막을 내렸다고 밝혔다.

‘변화를 위한 연결(Connect for Change)’을 슬로건으로 한 IFWY(이프위)는 지난 7월부터 전 세계를 순회하며 청년의 목소리를 모았다. 브라질 상파울루를 시작으로 태국 방콕, 보츠와나 가보로네, 미국 뉴욕, 스위스 제네바를 거쳐, 여섯 번째 도시이자 여정의 마지막 무대인 대한민국 서울에서 그 여정을 완성했다.

은평구, 유엔사회개발연구소(UNRISD), MBC, 한양대학교가 공동 주최한 이번 포럼에는 161개국 2만 7000여 명의 청년이 온라인과 오프라인으로 참여했다. 청년들은 각 지역에서 기후 위기, 디지털 윤리, 사회 불평등, 평화와 협력 등 지구적 과제의 해법을 논의하며 ‘함께 만드는 미래’라는 이프위(IFWY)의 정신을 전 세계에 공유했다. 이 과정에서 도출된 다양한 논의와 제안은 서울 파이널 컨퍼런스에서 ‘이프위(IFWY) 2025 은평선언문’으로 결실을 맺었다.

‘은평선언문’에는 국제사회가 2030년까지 추진해야 할 아홉 가지 글로벌 권고안이 담겼다. 청년들은 선언문을 통해 ▲교육을 평화와 기술 역량의 기반으로 재구성 ▲글로벌 거버넌스 전반에 청년의 참여를 제도화 ▲윤리적 기술과 정보의 진실성을 보장하는 디지털 리터러시 협약을 구축 ▲‘글로벌 녹색연대(Green Solidarity Pact)’를 통해 기후 대응과 사회 혁신을 동시에 촉진 ▲청년 경제포용기금 설립 ▲정신건강과 사회적 회복력의 개발 의제화 ▲글로벌 평화·대화 인프라 강화 ▲국제 책임성과 투명성 지수 도입 ▲공동 학습과 혁신을 위한 글로벌 샌드박스 제도화 등을 권고했다.

청년들은 선언문을 통해 각국 정부와 국제기구, 시민사회, 민간 부문, 그리고 청년 네트워크가 함께 행동할 것을 촉구했다. 정책 수립과 재정 지원, 윤리적 투자, 청년 주도의 혁신과 연대를 통해 인류 공동의 미래를 새롭게 설계해야 한다는 것이다.

‘이프위(IFWY) 2025 은평선언문’은 단순한 결의가 아니라, 청년 세대가 직접 제안하고 합의한 국제 행동의 청사진이다. 청년들은 ‘사람(People), 지구(Planet), 그리고 목적(Purpose)’을 향한 약속 아래, 세대와 국경을 넘어 지속 가능한 미래를 만들어갈 공동의 여정을 시작했다.

김미경 은평구청장은 “여러분은 마침내 ‘IFWY 2025 은평선언문’이라는 결실을 함께 만들어 주셨다”며 “지역의 작은 시작이 세계를 향한 약속으로, 다시 은평으로 돌아와 하나의 여정으로 완성된 것”이라고 말했다.