FOMC 회의서 2회 연속 금리 인하, 12월 양적긴축 종료키로 파월, 기자회견서 12월 금리 관련 ‘신중론’ 견지

[헤럴드경제=도현정 기자]제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 29일(현지시간) 오는 “12월 회의에서 기준금리를 추가 인하하는 것은 기정사실이 아니다”라고 강조했다.

이는 두 차례 연속 금리인하와 12월 1일 양적긴축 종료 방침에 시장이 들썩이는 것을 겨냥한 ‘신중론’으로 풀이된다.

파월 의장은 이날 기자회견에서 연준이 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 기존 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인하하기로 결정했다고 밝힌 뒤 향후 정책 방향에 대해 “오늘 회의에서 위원 간 강한 견해차가 있었다”며 이같이 말했다.

금융시장이 오는 12월 연준의 금리 인하를 예상해온 것에 대해선 “12월 추가 인하는 기정사실이 아니다. 정책이 정해진 경로를 따라가는 것이 아니다”라고 재차 강조한 뒤 “그것이 받아들여져야 한다고 말하고 싶다”고 지적했다.

파월 의장은 이날 금리인하 결정과 함께 12월 1일 양적긴축을 종료할 예정임을 발표했다.

파월 의장이 12월 금리 결정을 두고 일찍부터 ‘신중론’을 강조한 데에는 위원간 이견차가 여전히 크다는 점을 의식한 것으로 보인다. 연준은 이날 FOMC 회의에서 기준금리를 기존 4.00∼4.25%에서 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 내리기로 결정했다. 이 결정에 위원 2명이 반대 의견을 냈다. 둘 중 하나는 ‘트럼프의 경제 책사’로 불리는 스티븐 마이런 연준 이사로, 그는 9월 회의 때와 마찬가지로 ‘빅컷’(0.5%포인트 인하) 의견을 냈다. 반면 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 금리 동결 의견을 냈다. 파월 의장이 ‘12월 금리 신중론’을 강조한 것은 그의 전언대로 “위원 간 강한 견해차”가 좀처럼 좁혀지지 않기 때문으로 보인다.