[헤럴드경제=함영훈 기자]하나투어가 크루즈 여행 대중화에 발맞춰 상품 다양화와 다변화를 목표로 2026년 크루즈 신상품 구색을 펼친다.

2025년 하나투어 크루즈 상품 송출객 수는 코로나 이전 대비 40% 이상 증가했으며, 젊은 세대와 가족 단위 여행객 등 고객 유형 변화에 따라 상품도 변화하고 있다.

자유여행을 선호하는 2030 세대를 위해 크루즈 티켓 온리(항공 불포함), ‘밍글링 투어 Light’ 호주 시드니 크루즈를 선보였고, 가족여행객을 대상으로 쇼 엔터테인먼트 요소를 강화한 디즈니 자유여행 크루즈, 국내 출·도착 아시아 크루즈가 주목받고 있다.

이에 따라 하나투어는 기존 장거리 중심 노선에서 벗어나 ▷국내 출발 아시아 단거리 ▷북유럽 ▷남태평양 등 노선 다변화와 럭셔리 크루즈부터 젊은 세대와 가족단위 여행객을 위한 ▷가족형 ▷ 테마형 ▷미니 크루즈(크루즈 티켓 온리) 등 상품 구성을 다양화하고 있다고 30일 밝혔다.

국내 출·도착 아시아 단거리 노선으로 아도라 매직시티(후쿠오카, 사세보 5일), 싱가포르 겐팅드림(싱가포르 6일), 한일 두원 이스턴(사세보 3일) 크루즈가 있으며, 중거리로 호주 카니발 어드벤처, 스플랜더 크루즈 7~8일 상품이 모객 중이다.

지중해/중동/북유럽 장거리 노선으로 MSC 프리지오사(북유럽 14일/18일), 아발론 리버 (다뉴브 12일) 크루즈, 미주/중남미 노선으로 MSC(카리브 11일), 셀러브리티 이쿼녹스(중남미 26일) 크루즈를 준비했다.

또한, 외항사 항공 결합을 통해 합리적인 가격대의 장거리 상품도 마련했다. 로얄보이저(알래스카 10일) 크루즈 상품은 하와이안 항공을 연계해 300만 원 대의 합리적인 가격대로 선택 가능하다.