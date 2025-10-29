[헤럴드경제= 박영훈 기자] “4만원에 샀다”

“난 6만원이다”

한때 대폭락했던 ‘국민 메신저’ 카카오가 다시 폭등하면서 난리다. 주가가 폭등하면서 “오늘 샀다” “더 오른다” “지금 사도 되냐?” 등 카카오를 놓고 투자자들 사이에 열띤 토론이 벌어지고 있다.

29일 카카오는 전일 대비 4000원(6.28%) 오른 6만 7700원에 거래를 마쳤다. 전날에도 4% 넘게 상승하는 등 불과 4거래일 동안 13%가량 올렸다.

김범수 카카오 창업자가 시세 조종 혐의에 무죄를 선고받은 가운데 인공지능(AI) 활용 새 수익화 모델이 긍정적인 평가를 받고 있기 때문으로 보인다.

카카오는 카카오톡을 통해 챗GPT를 바로 사용할 수 있는 ‘챗GPT 포 카카오’를 출시했다. 카카오톡 이용자는 채팅탭 상단에 위치한 챗GPT 버튼을 클릭하기만 하면 챗GPT를 바로 사용할 수 있다. 간단한 질문부터 복잡한 요청까지 카카오톡 내에서 대화하듯 편리하게 활용 가능하다.

유용하 카카오 AI 에이전트 플랫폼 성과리더는 “챗GPT 포 카카오를 통해 누구나 더 쉽게 AI를 접하게 됨에 따라 AI 활용도가 크게 높아지리라 기대한다”며 “카카오는 이를 통해 AI를 단지 ‘기술’이 아닌 ‘일상의 일부’로 바꿔 가는 일상 AI 시대를 본격화할 것”이라고 말했다.

골드만삭스는 챗GPT 도입을 긍정적으로 평가하며 목표주가를 8만 6000원으로 제시했다. 생성형 인공지능(AI)을 활용한 새로운 수익화 모델이 가능해졌다는 분석이다.

골드만삭스는 보고서에서 “카카오는 과거 택시 호출·송금·모바일뱅킹 등 다양한 서비스를 통해 온라인 유저의 행동을 재정의한 기업”이라며 “이번 을 계기로 당시의 성공 패턴을 재현할 가능성이 커졌다”고 평가했다.

카카오 열풍이 불던 지난 2021년. 너도나도 10배, 20만원까지 간다고 외쳤다. 실제 17만원대까지 순식간에 올랐다. 하지만 3만원대까지 폭락할 줄은 누구도 예상치 못했다.

개인 투자자들도 거의 포기한 상태. “결국 크게 손해 보고 팔았다”는 사람이 많다. 카카오 소액 주주는 200만명에 달한다. 삼성전자 다음으로 많다.

그런 카카오에 볕 들 날이 찾아오고 있다. 이재명 정부의 경기 부양책과 인공지능(AI) 신사업 드라이브가 늪에 빠진 카카오의 주가를 다시 끌어 올리고 있다는 분석이다. 앞서 법원이 김범수 카카오 창업자의 시세조종 혐의에 무죄를 선고한 점도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 검찰이 이에 불복해 항소했음에도 주가는 상승했다.