APEC CEO 서밋 기조연설 영어로 10분간 진중한 발표

[헤럴드경제제=고승희 기자] “K-팝은 마치 비빔밥처럼, 서로 다른 요소들이 각자의 고유한 정체성을 지키면서도 함께 어우러진 새로운 결과물입니다. K-팝의 성공은 특정 문화의 우월성에서 비롯된 것이 아닙니다.”

그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 부대 행사로 열리는 최고경영자(CEO) 서밋에 기조연설자로 섰다.

29일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 이날 방탄소년단 RM은 29일 경주예술의전당에서 열린 APEC CEO 서밋에서 ‘APEC 지역의 문화창조산업과 K-컬처의 소프트파워’를 주제로 10분간 발표했다.

RM은 먼저 “제가 태어나고 자란 대한민국에서 APEC의 주역인 여러분을 만나 저를 소개하고, 메시지를 전할 기회를 갖게 되어 영광이다”라며 “올해 처음으로 ‘문화산업’이 APEC의 핵심 의제로 격상된 것에 대해, 창작자의 한 사람으로서 깊은 자부심과 기대감을 느낀다”고 말했다.

그는 ‘창작자의 시각’으로 K-팝이 국경을 넘어 사람들의 마음을 움직이고 연결한 것에 대한 의미를 진중하게 한 자 한 자 곱씹으며 영어로 연설했다.

RM은 바안소년단의 데뷔 과정으로 거슬러 올라 자신을 “참 운이 좋은 사람”이라고 말했다. 그 이유를 지금 이 자리에 설 수 있게 한 사람들과의 만남 덕분이라고 들었다.

그는 “6명의 방탄소년단 멤버들을 만났고, 하고싶은 음악에 집중할 수 있게 전폭적인 지원을 아끼지 않는 프로듀서 “히트맨(hitman)” Bang을 만났다”며 “그리고 무엇보다 가장 중요한, 저희의 음악을 단순한 오락거리가 아닌 삶의 언어로 받아들여주는 전세계의 아미(ARMY)를 만났다”고 했다.

딱딱한 자리였지만, 농담도 잊지 않았다. 그는 ‘아미’를 언급한 뒤, “오해하지 말라”며 “제가 얼마전에 18개월의 군복무를 마치긴 했지만, ARMY는 방탄소년단의 오피셜 팬덤 이름”이라며 웃었다.

RM은 “아미의 국경을 초월한 지지와 열정은 저에게 완전히 새로운 길을 열어줬다. 덕분에 저는 빌보드 뮤직 어워즈, 그래미 어워즈와 같은 글로벌 시상식뿐 아니라, UN 총회, 백악관, 그리고 오늘 이 APEC 무대와 같은 상징적인 곳에서 목소리를 낼 수 있게 됐다”고 했다.

이는 “십여년 전, 방탄소년단이 처음 해외에 진출했을 때만 하더라도, 오늘과 같은 영광은 감히 상상할 수 없는 일”이라고 그는 강조했다.

언어의 장벽이 허물어진 일련의 변화를 목도한 것은 세계적 그룹의 리더인 RM에겐 놀랍고 경이로운 일이었다.

그는 “여러분은 혹시 각자의 집에서 자국어나 영어가 아닌 다른 언어의 노래를 TV나 라디오 방송에서 들어본 적이 있냐”고 물으며 “저는 영어권 지역에서 한국어로 만들어진 노래를 듣는다는 것이 얼마나 힘든 일인지, 문화의 장벽이 얼마나 높은 것인지 온몸으로 체감했다”고 말했다.

그룹이 해외 진출을 했을 당시 방탄소년단의 음악은 ‘비영어권 문화’로 분류됐고, 음악 역시 주류 방송 플랫폼에 진입하는 것이 쉽지 않았다.

당시를 떠올리며 RM은 “‘한국어 음악이 글로벌 무대에서 통할 수 있는지에 대한 시험대’로까지 느껴졌다”며 “저희의 음악을 알리기 위한 방송국의 문턱은 높고 견고했다”고 말했다.

비영어권 가수의 어려움 못지 않게 한국은 여전히 분단국가였다. 자신을 ‘한국 아티스트’라고 소개하면, “음악 이야기가 아닌 “북한에서 왔어요, 남한에서 왔어요?”, “한국이 어디 있는 나라죠?”라는 질문을 가장 많이 받았다”며 “음악보다 한국이라는 나라의 위치부터 설명해야 했던, 정말 냉정한 현실이었다”고 했다.

이런 현실에서 거대한 장벽을 무너뜨린 핵심동력은 아미였다고 강조한다. 그는 “아미는 저희의 음악을 매개체로 삼아, 국경과 언어를 초월한 소통을 이어가고, 방탄소년단의 음악이 담고있는 메시지에 영감을 받아 때로는 자발적인 기부를 진행한다”며 “때로는 사회적 캠페인을 진행해, 전세계를 놀라게했다. ‘아시아의 소수문화 지지자’로 여겨졌던 아미가 새로운 공동체이자 팬덤 문화로서, 글로벌 문화시장에 신선한 충격을 준 것”이라고 했다.

그러면서 “지금 이 순간에도 이들은 순수한 문화적 연대의 힘으로 국경을 초월하는 긍정적 영향력을 발휘하고 있다”며 “아미의 ‘국경 없는 포용성’과 ‘강력한 연대’는 저에게 끊임없는 크리에이티브의 영감이 되어준다”고 말했다.

RM의 연설은 물 흐르듯 주제로 연결됐다. 팬덤 아미의 뜨거운 열정으로 포용적 공동체를 만들 수 있었던 것은 K-팝 콘텐츠의 특별한 융합 원리에 있기 때문이라고 했다.

RM은 “저는 K-팝 음악을 ‘비빔밥’에 비유한다. 비빔밥은 한국의 전통 음식입니다. ‘쌀밥’에 각종 채소와 고기, 양념을 얹어 모든 재료를 ‘비벼서’ 먹기 때문에 ‘비빔밥’이라고 부른다”며 “K-팝 역시 힙합, R&B, EDM 등 서구의 음악 요소를 거부하지 않고 수용하면서도, 한국 고유의 미학, 정서, 그리고 제작 시스템을 융합했다”고 말했다.

이어 “마치 비빔밥처럼, 서로 다른 요소들이 각자의 고유한 정체성을 지키면서도 함께 어우러져 새로운 결과물이 된다. K-팝의 성공은 특정 문화의 우월성에서 비롯된 것이 아니”라고 강조했다.

그는 “한국 고유의 정체성을 지키면서도 다양성을 존중하고, 세계의 문화를 폭넓게 수용했기 때문”이라며 “.이처럼 문화의 경계가 허물어지고 다양한 목소리가 조화롭게 어우러질 때, 창조적인 에너지가 폭발한다. 이것이 바로 국경 없는 아미의 연대를 탄생시킨 근본적인 매력이자, K-팝이 사랑받는 이유라고 생각한다”고 말했다.

이어 “문화란 막힘없이 흘러서 어딘가에 전달되고, 때로는 조화롭게 합쳐져서 K-팝처럼 새로운 가치를 창출하는 것이라고 생각한다”며 “저는 이러한 문화의 창조적인 흐름이 전 세계 곳곳에서 이어지길 희망한다.

아시아-태평양 지역은 가장 역동적인 문화적 다양성을 가진 지역이다. K-팝의 눈부신 성장이 증명하듯, 문화적 다양성과 창의성은 국경의 한계도, 성장의 한계도 없는 가장 위대한 인간의 잠재력“이라고 강조했다.

마지막으로 RM은 CEO 서밋 기조연설인 만큼 이 자리에 모인 아태 지역 CEO를 향한 당부도 잊지 않았다.

그는 “우리 모두는 문화와 예술을 사랑하고, 그 감동과 울림을 통해 연결되는 사람들”이라며 “전 세계의 창작자들이 그들의 창의성을 꽃피울 수 있는 경제적 지원과, 재능을 펼칠 수 있는 기회의 장을 만들어달라“고 당부했다.

이어 “미래 세대에 대한 투자는 경제적 관점뿐 아니라 문화적 관점에서도 반드시 다뤄져야 한다. 문화와 예술은 마음을 움직이는 강력한 동인이자, 다양성과 포용성을 가장 쉽고 빠르게 전달하는 매개체이기 때문”이라고 덧붙였다.

특히 “APEC의 주역이신 여러분의 정책과 지원은, 전 세계의 창작자들에게 창의성을 마음껏 펼칠 영감의 캔버스이자 놀이터가 되어줄 것”이라며 “창작자들이 마음껏 창의성을 꽃피울 때, 국경을 넘어서는 새로운 가치를 창출할 것이다. 그리고 이들의 콘텐츠는 모든 종류의 ‘다름’을 넘어서, 진실된 이해와 포용의 길을 열고 더 나은 미래를 위한 연대의 힘을 길러줄 것”이라고 확신했다.

연설을 마치며 RM은 “저 역시 아티스트로서, 여러분이 열어주실 더 넓은 기회의 장 위에서 마음껏 뛰어놀며, 음악을 통해 용기와 희망, 그리고 포용의 가치를 전하는 것으로 기여할 것을 약속드린다”고 했다.