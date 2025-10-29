[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 더불어민주당 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 국회의원은 29일 “AI(인공지능) 기반 경쟁의 시대, 광주·전남이 함께 선도해야 한다”고 말했다.

이 의원은 “최근 국가 AI컴퓨팅센터 후보지 선정 과정에서 광주·전남 간 경쟁 구도가 있었지만, 이는 갈등이 아니라 상생의 기회”라며 “광주는 연구와 인재 중심의 기반을, 전남은 전력과 컴퓨팅 중심의 산업기반을 구축해 함께 발전할 수 있다”고 강조했다.

이 의원은 “AI 인프라 구축 경쟁이 전국적으로 치열하다. 부산, 울산, 대전, 대구 등도 초대형 데이터센터 유치에 사활을 걸고 있으며, 전남 역시 이재명 정부의 AI 기반 구축 전략 속에서 중심지로 자리매김하고 있다”며 “전남 서남권에는 오픈 AI와 SK가 협력해 3기가와트 전력이 필요한 20메가급 초대형 데이터센터를 구축할 예정이며, 2028년 완공되면 전남의 새로운 성장 엔진이 될 것”이라고 설명했다.

이어 “AI 인프라 경쟁이 치열한 만큼 신속하게 대응하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “아울러 지역에서 키운 인재를 지역에서 활용할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 덧붙였다.