베트남 호찌민서 ‘2025 글로벌 기업설명회(IR)’ 개최 김석환 한세예스24홀딩스 부회장 “포트폴리오 다각화” 김익환 한세실업 부회장 “고부가가치 화학섬유 공략”

[헤럴드경제(호찌민)=전새날 기자] “패션·문화·교육·모빌리티를 아우르는 사업 포트폴리오로 안정적 성장을 넘어 미래지향적 기업으로 도약하겠다.”

김석환 한세예스24홀딩스 부회장은 “지난해 한세모빌리티를 신규 편입해 미래 성장 기반을 강화했다”며 이같이 밝혔다. 한세예스24그룹은 29일 베트남 호찌민에서 ‘2025 글로벌 기업설명회(IR)’를 개최했다. 주요 경영진이 참여해 그룹의 중장기 성장 전략과 계열사별 사업 현황과 향후 비전을 발표했다.

한세예스24그룹은 2030년 연결 기준 매출 5조원을 목표로 성장한다는 청사진을 내놨다. 이와 관련해 김석환 부회장은 한세예스24홀딩스의 주주 환원 정책을 강조했다. 그는 “최소 배당금을 주당 250원으로 설정하고, 배당기준일을 정기주주총회 이후로 설정해 주주들의 배당 예측 가능성을 높이겠다”고 말했다.

이어 김익환 한세실업 부회장은 관세에 대응할 핵심 전략을 설명했다. 한세실업은 2026년 3분기 가동을 목표로 과테말라 미차토야 지역에서 원사·원단·봉제를 아우르는 수직계열화 프로젝트를 추진 중이다. 그는 “글로벌 바이어들이 디자인·생산· 물류의 원스톱 서비스를 제공하는 ODM사를 선호하는 환경이 됐다”며 “한세실업은 이러한 수요 변화와 미국 상호 관세에 대응하는 핵심 수단으로 중미 수직계열화를 강화해 관세 혜택과 니어쇼어링의 전략적 이점을 동시에 확보했다”고 강조했다.

김익환 부회장은 또 “특정 국가 리스크를 효과적으로 분산하고 고객의 생산 인프라, 선택지를 다양화해 안정적인 공급망을 제공할 것”이라며 “신뢰성 확보를 위해 원산지 추적 및 디지털 기술을 접목해 공급망 투명성을 확보하고, 자체 개발한 자동화 시스템을 전 공장에 도입해 실시간 생산 현황을 파악하고 있다”고 말했다.

한세실업의 또 다른 핵심 전략인 고부가가치 섬유 생산도 강조됐다. 한세실업은 지난해 인수한 미국 섬유 제조업체 텍솔리니(Texollini)를 통해 화학섬유 분야 진출의 기반을 마련했다.

김익환 부회장은 “코로나19 이후 급성장한 액티브웨어 시장은 일반 의류 제품군보다 높은 평균 단가를 형성해 수익성 증대에 기여하는 고부가가치 분야”라며 “화학섬유 기술력을 바탕으로 액티브웨어 브랜드와 초기 단계부터 협업해 상생하는 비즈니스 관계를 구축하고 있다”라고 했다.

한세실업의 상반기 매출액은 전년 동기 대비 9.6% 신장한 9423억원이다. 영업이익이 전년 대비 감소하면서 영업이익률은 9.4%에서 3.5%로 하락했다. 그는 “글로벌 경기 침체와 상호 관세 등 외부 변수와 글로벌 공급망 관련 투자로 인한 영향”이라며 “바이어들이 고통 분담을 요구하면서 불가피한 조정으로 인해 단기적으로 영업이익이 하락했다”라고 설명했다. 그러면서 “근본적인 경쟁력 강화 전략을 바탕으로 2025년 하반기에도 성장을 지속할 것”이라며 “올해 예상 매출액은 약 1조9000억원”이라고 말했다.

김익환 부회장은 “중미 지역은 니어쇼어링을 통해 리드 타임을 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 사업을 확장하기가 쉽지 않았다”며 “아시아에서 생산하는 원단보다 다양성과 품질이 떨어지기 때문”이라고 설명했다. 이어 “하지만 과테말라는 중미 지역에서도 의류 경험을 쌓은 인재들이 많으면서도 상대적으로 안정적인 곳”이라며 “다른 중남미 지역은 정치적 이슈 등 불안정한 요소가 많아 사업을 전개하기 어렵다”라고 말했다.

아시아보다 높은 인건비는 과제다. 그는 “대량생산을 할 수 있는 제품 위주로 생산하게 될 것”이라며 “액티브웨어처럼 고부가가치 아이템의 생산도 늘리기 위해 준비 중”이라고 말했다. 패션 리테일 부문 한세엠케이는 비효율 브랜드를 축소하고, 키즈 브랜드의 일본 진출을 확대하는 등 브랜드 포트폴리오 재편을 추진할 계획이다.

한편 한세예스24홀딩스는 2009년 설립된 투자사업부문 전담 지주회사다. 의류 ODM 부문의 ‘한세실업’과 원단 부문의 ‘칼라앤터치’, 리테일 부문의 ‘한세엠케이’, 문화 콘텐츠·출판 부문의 ‘예스24’, ‘동아출판’, 모빌리티 부문의 ‘한세모빌리티’ 등을 자회사로 두고 있다.