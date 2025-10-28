AI 주차로봇 ‘파키(Parkie)’ 건물 디자인 단계 적용 로봇과 건축물 융합, ‘로보아키텍처’ 패러다임 제시

[헤럴드경제=김성우 기자] HL홀딩스 완전 자회사 HL로보틱스가 해안건축(Haeahn Architecture)과 손잡았다고 28일 밝혔다.

양사는 지난 21일 ‘지능형 주차시스템 및 효율적인 주차공간 개발을 위한 MOU’를 체결했다. 피지컬 AI(Physical AI) 주차로봇 ‘파키(Parkie)’를 건물 디자인 단계부터 적용, 공간 효율성과 운영 수익성을 극대화한다는 게 핵심 내용이다. 로봇기업이 주도한 국내 첫 사례로 평가받는 이번 협약식에는 HL로보틱스 김윤기 대표, 해안건축 윤세한 대표 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 ‘로보아키텍처(Robo-Architecture)’라는 새로운 패러다임을 제시해 나간다.

첫 단계는 지하 주차장 설계가 될 전망이다. HL의 AI 자율주행 주차로봇 파키의 중요도도 커진다. 파키를 도입하면서 주차 면적 최대 30% 확대, 층고 최소화는 물론, 한층 전부를 제거할 수도 있을 것으로 기대된다.

HL로보틱스는 로봇 기술과 주차 운용 솔루션 개발을, 해안건축은 제약 조건 분석 등 한계 시나리오가 포함된 최적 건축 설계 기준을 수립할 예정이다.

한편 해안건축은 세계적 수준의 종합 건축사사무소다. 1990년 설립, 현재 약 1500명의 다양한 전문 인력을 보유하고 있다. 글로벌 건축 전문지 ‘빌딩 디자인’(Building Design)이 발표한 ‘2024 월드 아키텍처 톱 100(2024 World Architecture Top 100)’ 중 8위에 오르며 위상을 입증한 바 있다.