SNE리서치 ‘중국 리딩 제조사 경쟁력 분석 보고서’ K-3 합산 매출·영업익, CATL에 못미쳐 CATL R&D 인력 2만346명…K-3사 7배 수준

[헤럴드경제=서재근 기자] 중국 전기자 배터리 제조사 CATL이 매출과 수익성 모두에서 K-배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)을 크게 앞지른 것으로 나타났다.

27일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치가 발간한 중국 선두 제조사 경쟁력 분석 보고서‘에 따르면 지난해 CATL의 연간 매출은 3620억위안(약 69조원)이다. 이는 국내 배터리 3사 평균(약 16조원)의 4배를 웃도는 수치다.

영입이익 역시 CATL은 같은 기간 507억위안(약 10조원)을 기록하며, K-배터리 3사 평균(–1883억 원)와 10배 이상 격차를 보였다.

연구개발(R&D) 분야에서도 격차는 현격하게 벌어진 것으로 나타났다.

CATL의 R&D 인력은 2만346명으로 국내 3사 평균(인력 3087명)에 비해 7배가량 많았다.

CATL은 전체 인력의 15% 이상을 연구개발에 배치하고 있으며 연 매출의 5~7%를 지속해서 R&D에 재투자하고 있다.

SNE리서치는 이같이 큰 격차가 벌어진 배경으로 ‘산업 구조의 차이’를 꼽았다. CATL은 원재료–소재–셀–팩–재활용까지 수직계열화된 밸류체인을 완성, 원가와 리드타임을 최소화했다.

아울러 중국 배터리 제조사들은 정부의 산업정책 지원과 내수 기반을 바탕으로 대규모 설비투자(CAPEX)를 단행하고, 완성차업체(OEM) 네트워크 확장을 지속해 왔다.

반면, 국내 배터리 제조사들은 민간 주도형 글로벌 공급망 구조로 성장했으나, 핵심소재 단계의 중국 의존도가 높고 OEM 중심의 외부 수요 의존으로 수익성과 투자 여력 모두 제약을 받고 있다는 게 SNE리서치 측의 설명이다.

SNE리서치는 “한국과 중국의 산업 구조 차이는 기술 수준이 비슷하면서도 속도·양적 확장성·비용 효율성에서 중국이 압도적인 결과를 보이는 이유이기도 하다”며 “한국이 향후 경쟁력을 유지하기 위해서는 핵심 소재의 내재화, 지역별 차별화, 정책 일관성 확보가 필수적”이라고 강조했다.