대한해운엘엔지와 협업 통영~제주 애월 LNG 첫 운송

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 대한해운엘엔지와 협업, 한국형 화물창 KC-2C를 7500㎥급 상업용 액화천연가스(LNG) 운반선에 최초 적용했다고 27일 밝혔다.

KC-2C를 지닌 LNG 운반선은 이달 인도돼 통영에서 제주 애월 LNG기지까지 LNG 수송 첫 항차를 순조롭게 마쳤다.

삼성중공업과 대한해운엘엔지는 지난해 8월 LNG 운반선의 기존 화물창을 KC-2C로 개조하는 내용의 계약을 체결했다. 이후 거제조선소에서 공사를 진행했고, 최근 가스 시운전을 완료하고 인도하게 됐다.

KC-2C는 외국에 의존해 온 LNG 화물창의 기술 자립을 위해 삼성중공업이 개발한 한국형 화물창이다. 기존 화물창과 비교해 2차 방벽 설계 및 시공 방법을 개선해 기밀성과 안정성을 확보했다. KC-2 멤브레인 용접 작업에는 삼성중공업이 독자 개발한 레이저 고속용접 로봇을 투입해 생산 효율성을 크게 개선했다.

삼성중공업은 KC-2C 개발을 위해 2020년 목업(실물 모형) 테스트를 마쳤다. 이후 2021년 구축된 LNG 실증설비에서 화물창 핵심 기술 내재화에 주력했다.

2023년 10월에는 삼성중공업이 자체 투자해 활용하고 있는 다목적 LNG 벙커링 바지선 그린누리호에 KC-2C를 적용해 거제조선소에서 LNG 해상 벙커링, 냉각 시험, 가스 시운전 등 실증을 병행했다. 지난 2년간 그린누리호는 총 123회(이달 누적 기준) LNG 벙커링을 수행함으로써 KC-2C의 안정성을 입증했다.

삼성중공업 관계자는 “한국형 LNG 화물창 KC-2C의 성공은 그동안 외국에 의존해 온 핵심 기술을 마침내 국산화함으로써 한국이 세계시장 1위를 점유하고 있는 LNG 운반선 분야에서 의미있는 진전을 이뤘다”고 평가했다. 이어 “향후 17만4000㎥급 LNG 운반선의 개조 및 신조를 통해 KC-2C 화물창이 시장에서 평가받을 수 있도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.