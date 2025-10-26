노동자생활체험관 순이의집 방문 유성훈 금천구청장 기자단과 금천 과거·현재·미래 함께 둘러봐 “서울 4대 경제도시로 발돋움할 것”

[헤럴드경제=박병국 기자] “3평의 공간에 4~5명이 같이 잤어요. 이들이 일하러 가면 그만큼의 여공이 들어와 잠을 잤습니다. 주·야간 합치면 10명이 넘는 사람이 좁은 공간에서 함께 생활했습니다.” (순이의집 해설사)

지난 23일 찾은 서울 금천구 노동자생활체험관 순이의집. ‘공순이’라는 멸칭으로 불리던 구로공단 여공들, 그들이 살던 벌집촌(쪽방촌)을 그대로 재현한 곳이다. 그래서 이름도 ‘순이의 집’이다. 면적 약 20평(지하 1층, 지상 2층) 규모의 공간이다.

지하 1층으로 내려가자 쪽방 골목이 펼쳐진다. 패션방, 공부방, 미싱방 등 6개의 쪽방이 다닥다닥 붙어 있다. 쪽방과 쪽방사이에는 공용 부엌도 있다. 설명을 맡은 순이의집의 김재형 해설사는 “1980년대 기준으로 쪽방촌의 월세는 13만원대, 여공의 월급은 5만9000원대였다”며 “주야간 교대로 살면 10명까지 사는데, 이 사람들이 월세를 나눠 냈다. 그리고 남는 돈으로 오빠와 동생의 학자금을 댔다”고 말했다.

‘순이의 집’은 구로공단 노동자의 애환이 서려있는 곳이다. 70, 80년대 가발, 봉제 등 경공업 중심의 구로공단은 이제 대한민국의 IT·AI 산업의 메카가 됐다. 서울시 기자단이 유성훈 금천구청장과 함께 금천구의 과거와, 현재 미래를 둘러봤다.

구로공단은 1964년 시행된 ‘수출산업공업단지개발조성법’에 따라 조성됐다. 1967년 1단지를 시작으로 1968년 2단지, 1973년 3단지까지 차례로 만들어졌다. 섬유, 봉제, 가발 등이 구로공단에서 제조됐다.

노동자들의 대부분은 여성이었다. 전국 각지에서 몰려든 이들은 과거 가리봉동 115일대 ‘벌집촌’에 터전을 잡았다. 벌집촌은 한 건물에 30개이상의 작은 방을 쪼개 만들고, 공용 화장실과 공용 부엌을 사용하는 형태의 집이다.

“수출의 역군으로서 보람과 긍지를 가지고 열심히 일하고 있습니다.” 2층에 영상기록실 스피커에서는 앳된 여공의 목소리가 흘러나오고 있었다. 화면속 여공은 앳돼 보였다.

이 여성의 말처럼 이들은 산업 역군으로 일했다. 밤낮을 가리지 않고 일을 하며 ‘한강의 기적’을 만들어냈다. 하지만 벌집촌 생활이 알 수 있듯, 이들의 삶은 녹록치 않았다. 12~15시간 이상 장시간 노동이 기본이었고, 야간 근무가 잦았다. 야간 수당을 포함한 월급이 10만 원을 넘는 경우가 있었지만, 최저임금(1980년대 초반 4860원) 미만을 받는 저임금 노동자도 많았다. 산업 역군이었던 여공들은 민주화 투사가 될 수 밖에 없었다. 부마민주항쟁을 촉발시켰던 YH무역사건, 노동자들이 똥물을 뒤집어 쓰며 투쟁했던 동일방직 사건도 모두 여공들이 주역이었다. 순이의 집에는 ‘공순이들’의 흔적이 그대로 남아 있다.

순이의 집은 금천구가 연립주택을 사들여 2013년 3월 개관한 곳이다. 2014년 ‘서울미래유산’으로 선정되고, 2023년에는 교육부의 진로체험기관 인증을 받았다. 방문인원은 2022년 7280명, 2023년 1만2702명, 2024년 1만3379명으로 해마다 늘고 있다. 올해에는 8월기준으로 이미 8300명이 순이의 집을 찾았다. 특히 올해에는 YH무역 노동위원장을 지낸 최순영 씨를 명예 관장으로 임명했다. 최 씨는 이날 행사에 참여해 “우리나라가 이렇게 잘 살게 된 것은 이 여성 노동자들의 저임과 장시간의 노동 때문”이라며 “민주화역시 이 노동자들의 투쟁에 의해서 시작된 것”이라고 말했다.

구로공단의 이름에는 ‘구로’가 붙어 있지만, 구로공단의 3분의 2는 구로가 아닌 금천에 있다. 1994년 ‘서울특별시 금천구 등 9개 자치구 설치 및 특별시·광역시·도 간 관할구역 변경에 관한 법률’이 제정되면서 이듬해 3월 1일 구로구에서 금천구가 분구되면서 생긴 변화다.

구로공단 벌집촌이 있던 가리봉동은 대부부분 금천구 가산동이 됐다. 구로공단 1~3단지 2, 3단지는 금천구에 1단지는 구로구에 속하게 됐다. 1단지는 구로디지털단지가, 2,3단지는 가산디지털단지가 됐다. 두개의 단지를 총칭해 G밸리라고 부른다. G밸리의 77%는 금천구에 있다.

순이의 집에 이어 찾은 곳은 가산디지털단지 갑을그레이트 밸리. 지하 3층, 지상 20층 규모의 지식산업센터다. 지식산업센터 237호와 지원시설 54호 등 총 291호로 이루어진 곳이다.

17층에 있는 사운드솔류견 벤처기업 제이디솔루션을 방문했다. 음파를 통해 해적을 퇴치하는 기술, 이어폰을 사용하지 않아도 음향이 자신에게만 들리는 기술, 비게이션 소리가 나올때는 운전자 외에는 음악 소리가 줄지 않는 기술 등을 보유한 기업이다. 보유한 지적재산권만 110건 정도 된다. 이 회사는 지난 9월 초 독일 베를린에서 열린 국제가전박람회(IFA)에서 ‘베스트 오디오 혁신상’을 수상했다. 올해 초에는 G밸리 내 ㈜아프스(AFS), ㈜오티톤메디컬 등이 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회인 소비자가전쇼(CES)에서 혁신상을 타기도 했다. 제영호 대표는 “IT 기업들이 몰려 있다. 하드웨어와 소프트웨어가 연계된 영향이 크다”며 “가산디지털단지는 창업을 하기 좋은 곳이다. 사관학교라고 보면 된다”고 말했다.

G밸리에는 2024년 기준으로 제이디솔루션과 같은 기업 1만5000개가 입주해 있다. 정보통신(IT)과 인공지능(AI) 기업은 2754개로 서울의 71%, 전국의 35%에 달하는 기업이 바로 G밸리에 입주해 있다. 명실상부한 서울의 첨단산업 중심지다. 일하는 사람만 14만 명이 넘어간다. G밸리의 연간 생산액은 14조 원 수준이다. 수출액은 33억달러 정도다.

유성훈 금천구청장은 “2494개의 D.N.A.(Data‧Network‧AI) 기업이 입주한 G밸리는 DNA업체 분포 서울시 2위”라며 “적극적인 행정적 지원을 통해 기존 기업의 성장과 발전을 돕고 지속적인 기업 유입을 이끌어내 서울 4대 경제도시로 발돋움하겠다”라고 말했다.

유 구청장은 개청일인 지난 10월 15일 ‘개청 30주년 금천구민의 날’ 기념행사를 열고 금천이 앞으로 나아갈 방향과 핵심 전략을 제시하는 핵심 프로그램 ‘금천 미래전략 버킷리스트 30’을 직접 발표했다.

특히 G밸리 AI혁신센터 조성 계획을 밝혔다. 공군부대부지를 AI 신산업 육성도시로 조성해 연계된 G밸리가 D.N.A 산업 중심지로 자리잡도록 한다. 또한 G밸리 규제 완화를 통해 입주 제한을 완화하고 유연한 운영이 가능하도록 지원하도록 할 계획이다. 오는 12월에는 G밸리의 발전 방향과 혁신 방안을 논의하는 포럼을 개최한다.