[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 오는 29일 농가 소득 증대와 영천포도 우수성을 알리기 위해 전국 이마트 132개 매장에서 ‘전국 이마트 소비자와 함께하는 영천포도 축제’를 연다고 23일 밝혔다.

이날 최기문 시장, 김선태 시의장, 김강훈 농협 영천시지부장, 김천덕 금호농협조합장과 조합공동사업법인 대표 등이 서울 이마트 용산점을 방문해 현장 판촉활동을 펼치며 소비자 홍보에 직접 나섰다.

이번 행사 기간 영천에서 생산한 포도 1.5㎏ 8만박스(120t)가 전국 이마트 전 지점에 출하된다.

앞서 영천시는 지난달 전국 하나로마트에서 특판행사를 열어 샤인머스캣 1.5㎏ 2만박스를 판매했고 지난 16∼22일에는 전국 롯데마트와 롯데슈퍼에서 포도축제를 열어 1.5㎏ 7만박스를 판매했다.

최기문 영천시장은 “이번 행사는 전국 소비자들이 대형마트에서 영천의 우수하고 품질 좋은 샤인머스캣을 쉽게 만나볼 수 있도록 특별히 준비했다”며 “올해 저온 피해와 9월까지 이어진 폭염 등으로 어려움을 겪은 포도농가의 안정적인 생산기반 조성과 농가 소득증대를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.