오세훈 시장 23일 국정감사서 “사기죄 피의자 국감 증인 채택 정치공세 변질 유감...모든 진실 특검 대질수사와 검찰 수사 통해 명명백백히 밝혀질 것”이라고 말해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시장이 23일 오후 국회 행정안전위원회 서울시 국정감사에서 ‘정치 브로커’ 명태균 씨 증언에 대해 “모든 진실은 특검 대질수사와 검찰 수사를 통해 명명백백히 밝혀질 것”이라고 말했다.

오 시장은 이날 명 씨의 국정감사 증인 출석에 대한 입장을 묻는 이성권 국민의힘 의원 질의에 대해 “사기죄 피의자를 국정감사 증인으로 끌어들여 정치공세로 변질된 점을 깊이 유감스럽게 생각한다”며 “수사에 당당히 임하겠고, 특검 측에 신속한 수사 결과를 다시 한번 요청한다”며 이같이 밝혔다.

또 “오늘 소득이 있다면 명 씨가 ‘돈을 받지 않았다’고 직접 밝힌 점”이라며 “비공표 여론조사가 김종인 당시 총괄선대위원장, 지상욱 여의도연구원장으로 전달됐다고 명 씨가 여러차례 언급했다.이는 제가 대납을 지시했다는 의혹과 정반대의 진술로 법률적으로 큰 의미가 있다”고 말했다.

이어 “오 시장은 ”명 씨가 주장한 일곱 차례 만남 대부분은 선거 일정에 맞춰 불쑥 찾아온 스토킹에 가까운 행위였다“며 ”이후 캠프 출입이 금지됐고 관련 증거와 증인으로 입증 가능하다“고 설명했다.

오 시장은 “특검 대질수사를 통해 모든 사실관계가 명확히 드러나길 기대한다”며 “근거 없는 정치 공세는 이제 멈춰야 한다”고 덧붙였다.

한편 이날 오 시장은 명 씨를 증인석에 세운 뒤 여론조사 대납 의혹과 관련해 답변을 요구한 더불어민주당 의원들에게 “수사기관에서 밝혀야 하므로 사실 관계에 관련 답변을 자세할 수 밖에 없다”는 입장을 밝혔다.