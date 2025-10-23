[헤럴드경제=채상우 기자] 캄보디아 범죄에 이용된 것으로 추정되는 ‘하데스 카페’에 대해 경찰이 입건전 조사에 착수했다.

23일 경기남부경찰청 사이버수사과는 지난 15일 경찰청으로부터 하데스 카페 사건을 배당받고 내사를 진행 중이라고 23일 밝혔다.

지난 2023년 11월 개설된 하데스 카페는 보이스피싱과 대포통장 모집 등 이른바 ‘해외 고수익 아르바이트’를 중개해주는 대표 플랫폼 역할을 해온 것으로 확인됐다. 이 카페에는 ‘해외 고수익 아르바이트’, ‘캄보디아 현지 채용’ 등의 제목으로 범죄조직과 연계된 게시글이 다수 올라온 것으로 알려졌다. 특히 보이스피싱, 대포통장 모집, 환전 브로커 연결 등 불법 활동과 직결된 내용들이 포함돼 있었으며, 운영진은 해외 서버를 활용해 회원 간 비밀스러운 연락을 유도한 정황도 포착됐다.

앞서 지난 16일 이재명 대통령은 방송미디어통신심의위원회(방미심위)에 캄보디아 관련 불법 채용 광고의 긴급 삭제를 지시했으며, 다음 날에는 방송미디어통신위원회(방미통위), 방미심위, 경찰청에 동남아 전역을 겨냥한 불법 구인 광고에 대해 신속한 조치를 취할 것을 거듭 강조했다.

경찰은 하데스 카페 서버 관리 업체가 해외에 위치한 것을 파악하고, 해당 국가의 수사당국 및 관련 기업에 대해 국제 공조를 요청했다. 경찰 관계자는 “하데스 카페 운영진 등 관계자에 대해 추적하고, 정확한 서버 위치를 파악할 예정”이라며 “조만간 정식 수사로 전환할 것”이라고 밝혔다.

현재 하데스 카페는 접속이 불가하다.