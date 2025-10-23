재발 방지대책 마련 약속…환경단체, 시장·공무원 등 고발

[헤럴드경제=채상우 기자] 천연기념물 황새 3마리를 방사했다가 1마리가 폐사한 것과 관련해 환경단체가 홍태용 김해시장을 고발했다.

23일 김해환경운동연합과 동물의 권리를 옹호하는 변호사들은 김해시청 정문 앞에서 ‘행사 동원 황새 폐사에 따른 김해시 고발 기자회견’을 열고 “김해시와 국가유산청은 행사 설계, 진행 단계에서 위험을 예견하거나 예방할 의무가 있었음에도 이를 소홀히 한 과실, 직무 유기 책임이 있다”고 주장했다.

이들은 이날 홍 시장과 담당 공무원들, 허민 국가유산청장 등을 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 경찰에 고발했다.

홍 시장은 이날 시청 프레스센터에서 기자 간담회를 갖고 “행사 전 과정을 좀 더 세심하게 챙기지 못한 점 진심으로 송구하다”고 밝혔다.

그는 “행사 당일 황새가 케이지에 있는 동안 호흡과 움직임 등 특이사항이 발견되지 않았고 전문가와 사육사, 수의사 등의 종합적인 판단 하에 안전하게 방사했다”며 “케이지는 예산황새공원에서 사용하는 검증된 장비로 예산에서 김해로 황새를 입식할 때 5시간가량 운송과정에서도 문제가 없었던 장비”라고 설명했다.

이어 “앞으로 야생동물 보호와 이송, 방사 등 모든 과정에서 안전 기준과 체크리스트를 강화하고 유관 부서 역할과 책임을 명확히 하겠다”며 “정기 교육 모의훈련을 의무화하고 예기치 못한 상황에 대응하는 매뉴얼을 세부화해 재발을 방지하겠다”고 말했다.

시와 국가유산청, 예산황새공원은 지난 22일 화포천습지 과학관에서 황새 폐사와 관련한 합동 회의를 열고 황새가 환경 변화로 인한 스트레스로 폐사한 것으로 추정했다.

다만 정확한 폐사 원인을 밝히기 위해 부검을 실시하기로 했다.