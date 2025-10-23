김성제 시장 “시민들 목소리 듣고, 해결 방안 고민하는 게 진정한 소통행정”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지난 22일 엘리프의왕역 아파트 공유주방에서 ‘찾아가는 시장실’을 열고 아파트 주민들과 함께 시정 현안과 생활 불편 사항에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

주민 60여명이 참석한 가운데 진행된 이날 행사에서는 시에서 추진하는 주요 사업의 추진 성과와 시정 현안 설명이 이어져 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

더불어, 이 자리에서 주민들은 ▷송부로 등의 도로, 교통 상황 개선 ▷왕송호수 연꽃 습지 방면 가로등 보수 ▷지역 보육 인프라 확충 및 초등학교 시설 지원 확대 ▷똑버스 노선(의왕역, 초평동, 왕송호수공원) 연장 및 광역버스 운영 등 실생활과 밀접한 다양한 의견을 건의했다.

김성제 시장은 “생활 현장에서 시민들의 목소리를 직접 듣고, 해결 방안을 함께 고민하는 것이 진정한 소통행정”이라며, “건의된 사항은 면밀히 검토해 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

‘찾아가는 시장실’은 김성제 시장이 직접 시민·단체 등 현장을 찾아 민의를 청취하는 소통행정으로, 김 시장은 앞으로도 다양한 지역과 분야에서 시민들과의 만남을 지속해 나갈 계획이다.