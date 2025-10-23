국회 정무위 국정감사 참석 “서민·실수요자 등 주거안정에 힘쓸 것”

[헤럴드경제=정호원 기자] 김경환 한국주택금융공사(주금공·HF) 사장은 23일 “서민과 실수요자의 주거 안정을 돕고 고령층의 노후 생활 안정을 위해 정부 정책을 충실히 이행하겠다”고 밝혔다.

김 사장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 인사말을 통해 정책모기지, 채권유동화, 주택신용보증, 주택연금보증 등을 통해 국민의 주거 안정과 복지 향상에 노력하고 있다고 강조했다.

그는 “사회적 배려층에 대한 지원 확대를 위해 다자녀 우대금리 적용 기준을 완화하고 신혼부부 우대금리를 확대했다”며 “지방 소멸 대응과 민생 경제 회복을 위한 노력의 하나로 지방 거주자와 소상공인에 대해 보금자리론 자금용도 요건을 완화해 생활 안정을 지원하고 있다”고 설명했다.

이어 김 사장은 “유리한 조건의 정책모기지 조달을 위해 해외 기업설명회(IR), 해외 사무소와의 연계를 강화하는 한편, 민간 부문의 장기·고정금리 주택자금대출 공급 활성화를 위해 은행권 발행 커버드본드에 대한 지급보증에도 적극 나서고 있다”고 덧붙였다.

특히 전세자금보증에 대해 “전세대출 관리 강화와 리스크 관리 강화를 위한 조치로 수도권 및 규제지역에 대한 보증비율을 인하하고 선순위 요건 심사 및 채권보전 조치를 강화했다”고 전했다. 또한 “인터넷은행의 반환보증 취급을 통해 비대면 공급 채널도 확대하고 있다”고 부연했다.

끝으로 김 사장은 “앞으로 취약계층을 위한 우대형 주택연금 지원금액 확대와 계리모형 재설계, 실거주 요건 예외 사유 확대 등을 통해 고령층의 실질적인 노후 보장을 강화해 나가겠다”면서 국민의 주거복지 증진과 국민경제 발전에 기여하는 본연의 역할 수행에 최선을 다하겠다는 뜻을 전했다.