[헤럴드경제=장연주 기자] 세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 인공지능(AI)과 로봇 자동화로무려 60만명 이상을 감축하는 초대형 인력 구조조정에 나서 눈길을 끈다. 아마존은 미국에서 두번째로 많은 인력을 고용하고 있는 기업으로, 이번 계획이 성공하면 사회적 불평등으로 이어질 수 있다는 경고가 나온다.

21일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 아마존은 오는 2030년까지 사업 운영의 75%를 자동화하고, 최대 60만개의 일자리를 로봇으로 대체하는 계획을 추진중이다.

아마존은 미국에서 두번째로 많은 약 120만명의 고용을 담당하고 있는 기업으로, 이번 발표는 더욱 주목되고 있다.

NYT에 따르면, 아마존의 자동화 팀은 2027년까지 미국 내 16만명의 인력을 로봇으로 대체해 약 30%의 감축을 목표로 하고 있다. 이를 위해 아마존 로봇공학팀은 인력이 거의 필요 없고, 운영의 75%를 자동화한 ‘무인 창고시스템’ 구축을 목표로 하고 있다.

아마존 경영진은 “로봇 자동화가 본격화되면 2033년까지 60만명 이상의 인력이 대체될 것”이라고 예상했다.

다만, NYT는 “이번 아마존의 계획은 미국 블루칼라(현장 노동자) 일자리에 직접적인 타격을 줄 것”이라며 “ 아마존의 창고 근로자 상당수가 흑인 및 유색인종인 만큼 자동화의 충격이 사회적 불평등으로 이어질 수도 있다”고 우려했다.

노벨경제학상 수상자인 대런 애쓰모글루 MIT 교수는 “이번 계획이 성공하면 미국에서 가장 큰 고용주 중 하나가 ‘일자리 창출자’가 아니라 ‘일자리 파괴자’가 될 것”이라고 지적했다.