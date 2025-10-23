솔라 LLM 기반으로 日 AI 기업 카라쿠리 협업 W&B 리더보드 일본 모델 중 최고 성능 기록

[헤럴드경제=권제인 기자] 업스테이지는 일본 AI 전문기업 카라쿠리와 공동 개발한 일본어 특화 거대언어모델(LLM) ‘신 프로’를 공개했다고 23일 밝혔다.

신 프로는 업스테이지의 자체 LLM ‘솔라’를 기반으로 일본어 및 문화적 문맥을 정밀하게 반영해 파인튜닝한 310억 파라미터 모델이다. 온프레미스(구축형) 방식으로 데이터 보안성과 비용 효율성을 모두 갖춰, 현지 기업들이 로컬 환경의 자체 인프라에서 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 설계됐다.

업스테이지에 따르면 신 프로는 가장 공신력 있는 일본어 LLM 성능 지표인 ‘웨이츠앤바이어시스(W&B) 네즈미 리더보드’에서 일본 내 개발한 기존 모델들과 비교해 차별화된 성능으로 1위를 기록했다. 또한, 동급의 310억 파라미터 이하 모델 가운데 가장 높은 점수를 받았으며 추론 성능의 경우 오픈AI의 오픈웨이트 추론 모델 ‘GPT-OSS 120B’를 뛰어넘는 결과를 보였다.

현재 일본어 LLM 리더보드에서 일본 내 학습·개발된 모델 중 상위권에 오른 것은 신 프로가 유일하며, 나머지는 모두 오픈AI, 구글, 앤트로픽, 딥시크 등 미국과 중국산 모델이다. 업스테이지는 온프레미스 수요가 높은 일본 시장 특성상 클라우드 기반의 미·중 모델보다 현지 도입 가능성과 시장 경쟁력에서 신 프로가 우위를 확보했다고 평가했다.

마츠시타 히로유키 업스테이지 일본 법인장은 “신 프로는 업스테이지 기술력이 일본에서 학습한 AI 모델로도 경쟁력을 확보할 수 있음을 입증한 유의미한 성과”라며 “산업별 전문성과 보안성, 문화적 맥락 이해를 모두 갖춘 신 프로를 통해 일본 기업의 성공적인 AI 도입을 적극 지원할 것”이라고 말했다.