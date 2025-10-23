국회 정무위 국정감사 참석 “경영위기 기업의 정상화 지원” “국가 경제 버팀목 사명 다할 것”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 정정훈 한국자산관리공사(캠코) 사장은 23일 “국가 경제의 버팀목으로서 사명을 다하며 지속가능한 성장을 이루도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정 사장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 인사말을 통해 “올해 장기연체채권 소각과 새출발기금 감면율 확대로 취약계층 재기를 지원하고 수출 기반 주력산업을 지원하기 위해 신규 펀드를 조성했다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “민간 금융사와 금융 공공기관이 보유하고 있는 부실채권을 인수해 개별 금융사가 안고 있던 부실채권의 부담을 덜어내고 금융시장 전반의 안전과 건전성 강화에 기여하고 있다”면서 “금융 취약계층이 채무의 무게에서 벗어나 신용을 되찾고 사회 경제 구성원으로 설 수 있도록 힘을 보태고 있다”고 설명했다.

정 사장은 또한 “기업 수에 맞춘 방식을 통해 경영위기 기업의 정상화를 지원하고 있고 국유재산 관리와 체납압류재산 증대로 재정수익 증대에 기여하고 공공자산의 사회적 가치를 제고하고 있다”면서 앞으로도 국가의 경제안전판 역할 수행에 최선을 다하겠다는 뜻을 전했다.