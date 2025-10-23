회사측 “10도 기온서 콘크리트 타설 후 초기강도 유지”

유진그룹 계열 유진기업(대표 최재호)과 동양(대표 박주형)이 간절기 건설현장에서 빠르게 강도발현이 가능한 ‘조강콘크리트’를 개발했다고 23일 밝혔다.

기온변화가 심한 간절기에는 야간기온이 0도까지 떨어지지만 낮에는 기온이 10도 내외로 올라간다. 때문에 가열양생(콘크리트에 열을 가해 굳히는 작업)을 보통 진행하지 않는다. 이런 환경에서는 콘크리트가 굳는 시간이 오래 걸려 강도발현이 늦어지는 탓에 전체 공기에 영향을 미치게 된다.

새로 개발된 조강콘크리트는 이런 간절기 환경을 극복한 제품이다. 별도의 가열양생을 하지 않아도 18시간 만에 압축강도 5MPa을 확보할 수 있다. 1MPa는 1㎠당 10kg의 하중을 견딜 수 있는 힘을 말한다. 초기강도를 안정적으로 확보할 수 있어 오후에 타설해도 다음날 아침 거푸집 탈형이 가능해 공기지연 없이 공사가 가능하다고 회사 측은 설명했다.

유진기업과 동양은 이번 간절기 콘크리트 출시로 모든 기후환경에 최적화된 특수콘크리트 제품계열을 완성했다. 영하 10도 환경에서 타설 가능한 동절기 콘크리트, 강우 시 타설 여건을 고려한 우중 콘크리트, 하절기 유지 성능을 강화한 초유지·초지연 콘크리트 개발에 이어 이번 개발로 사계절 맞춤형 솔루션을 체계화했다.

유진기업 기술연구소는 “건설현장에서 필요로 하는 맞춤형 제품을 지속 개발해 건설생산성 향상에 기여할 것”이라 했다.