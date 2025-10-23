이상경 국토1차관, ‘갭 투자’ 논란 사과

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 23일 이재명 대통령을 향해 “10.15 주거 재앙을 주도한 ‘대장동 패밀리’ 이상경씨를 사퇴시키고, 그 계기로 10.15 주거 재앙을 철회하라”고 요구했다.

한 전 대표는 이날 페이스북에 “아직도 늦지 않았다”며 이같이 적었다.

앞서 이상경 국토교통부 1차관은 이날 오전 서울 중구 정동 국토발전전시관에서 “부동산 정책을 담당하는 국토부 고위 공직자로서 국민 여러분 마음에 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다”며 사과문을 발표했다. 이 차관은 소위 ‘갭 투자’ 논란으로 비판받고 있다.

한 전 대표는 이 차관이 사퇴 의사를 밝히지 않은 점을 꼬집었다. 그는 “박지원 의원 등 민주당 의원들도 사퇴하라는데 버티는 이상경씨는 국토부의 김현지, 백해룡인가”라며 “이상경 뒷배는 같은 대장동 패밀리 이 대통령”이라고 주장했다.

아울러 “이 대통령이 대장동 패밀리 이상경씨로부터 ‘대장동 비리 사건에서 도움받은 은혜’는 국토부 차관 자리 말고 다른 걸로 갚으라”고 했다.

그러면서 “이제 이 대통령이 국민들 거래 못 하게 주거 재앙 조치를 주도해 놓고 자기는 정반대로 부동산 거래한 ‘대장동 패밀리’ 이상경씨와 상처받은 국민들 중 선택해야 한다”고 강조했다.