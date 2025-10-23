10월 25일 건대 롯데백화점·나루아트센터 앞 광장서 판매전 열려 32개 업체에서 생활용품·화장품·의류 등 다양한 제품 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 10월 25일 오전 10시부터 오후 6시까지 롯데백화점 건대스타시티점·나루아트센터 앞 광장에서 ‘2025년 광진구 중소기업 제품 판매전’을 개최한다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 열리는 이번 행사는 관내 중소기업·소상공인의 우수제품을 널리 알리고, 판로개척을 지원해 지역경제 활성화를 도모하기 위한 자리다. 구민에게는 다양한 품목을 한자리에서 만나볼 수 있는 축제의 장이 될 전망이다.

올해 판매전에는 사전 신청을 거쳐 선정된 32개 업체가 ▲생활용품 ▲의류·패션잡화 ▲반려동물용품 ▲천연화장품 ▲참기름·꿀 등 식품류까지 직접 생산한 제품들을 선보인다.

각 부스에서는 생산자가 직접 제품의 특성과 품질을 소개하며, 합리적인 가격으로 판매해 주민들에게 실용적인 구매 기회를 제공한다.

또 현장에는 ▲소상공인 원스톱 지원센터 ▲광진사랑상품권 ‘광진땡겨요’ 등 구정 홍보 부스도 함께 운영해 구민들이 생활 속에서 활용할 수 있는 다양한 지원제도를 안내한다.

이 밖에도 ‘우리집 가훈 손글씨 쓰기’, ‘미니 도자기 다육이 만들기’ 등 아이부터 어른까지 누구나 즐길 수 있는 체험 프로그램이 마련돼 행사에 즐거움을 더할 예정이다.

김경호 광진구청장은 “지역 내 우수 업체들이 직접 주민을 만나 소통하며 제품을 알리는 뜻깊은 자리에 많은 분들이 참석하셔서 지역 산업의 발전 가능성을 체감하는 계기가 되길 기대한다”며“앞으로도 지역 중소기업과 소상공인이 안정적으로 성장할 수 있도록 지역경제의 활력을 불어넣는 다양한 지원사업을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.