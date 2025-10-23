공연·체험·진로 상담이 어우러진 종합 교육축제 개최 마포진로직업체험지원센터 연계, 실질적 진로·직업 정보 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 10월 25일 오후 2시부터 7시까지 레드로드 R5~R6에서 지역사회와 학교가 함께 만드는 ‘2025 마포 미래교육페스티벌-마포愛 교육愛’를 개최한다.

이번 행사는 청소년들이 직접 준비한 프로그램을 통해 자신들의 재능과 열정을 선보이고, 마포진로직업체험지원센터와의 연계를 통해 학생과 학부모가 실질적인 진로·직업 정보를 얻을 수 있도록 구성했다.

먼저, 오후 2시부터는 청소년 동아리와 진로체험 부스가 운영된다.

마포 미래교육지구 청소년 동아리 지원사업에 참여 중인 24개 팀의 청소년들이 직접 기획·운영하는 체험 부스를 통해, 각자의 동아리 활동을 바탕으로 한 참여형 체험을 선보인다.

부스에서는 법 관련 퀴즈, 원고지 키링 만들기, 업사이클링 공예, 컵케이크 만들기, 플로깅 체험, 즉석 사진 체험 등 다양한 프로그램이 진행되며, AI 포토존과 스포츠 체험 부스도 함께 운영돼 현장 분위기를 한층 활기차게 만들 예정이다.

또 마포진로직업체험지원센터는 ‘진로 레벨업’ 시리즈를 통해 영화감독, 아나운서, 반려동물 전문가, 특수분장사 등 10개의 직업체험 부스를 운영하며, 초·중·고 학생들에게 맞춤형 진로 상담 기회를 제공한다.

오후 5시에는 미디어 대북공연’으로 행사의 개막을 알리고, 이어 2025학년도 모범학생 표창 수여식, 학교 운동부 성과 영상 상영, 영어 스피치 기조연설 등 청소년들의 열정이 가득한 프로그램이 진행된다.

이날 무대에는 광성중학교 가야금부 ‘금빛소리’, 홍대부여중 댄스팀 ‘대대로’, 환일고 합창단, 망원청소년문화센터 치어리딩팀 ‘스마일즈’, 동도중 댄스팀 ‘더블디’, 상암고 밴드부 ‘에스트렐라’ 등이 참여해 다채로운 공연을 선보여 축제의 의미를 더할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “이번 미래교육페스티벌은 마포의 미래 주역인 청소년들이 스스로의 가능성을 발견하고, 미래를 함께 그려가는 축제의 장”이라며 “앞으로도 청소년의 자율적 활동과 진로 탐색을 지원하고, 학교·가정·지역이 함께하는 교육공동체로서의 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.