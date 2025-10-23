[헤럴드경제=서정은 기자] 중소형 빌딩 자산관리 기업인 글로벌PMC가 싱가포르의 부동산 전문기업 리얼리온그룹과 함께 아시아 부동산 시장 공략에 나선다.

글로벌PMC는 22일 서울에서 리얼리온그룹과 부동산 정보 교류 및 공동 자문 협력을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 부동산 시장 정보, 매물 및 가치평가 자료, 잠재 고객 정보를 교환하며 포괄적인 협력 체계를 마련할 예정이다.

양사는 양국 부동산 시장에서 투자 자문 및 컨설팅 역량을 결합해 공동 프로젝트를 추진한다. 한쪽 당사자의 고객이 상대국의 부동산 매입이나 임대를 희망할 경우, 상호 고객 정보와 요구사항을 공유하고 적합한 자산을 매칭해 거래 성사율을 높이는 등 실질적인 비즈니스 협업을 전개한다.

글로벌PMC는 이번 제휴를 계기로 국내 부동산 투자에 관심이 높은 해외 기관 및 개인 투자자를 대상으로 우량 자산 발굴 및 맞춤형 투자 자문 서비스를 강화한다. 또한 기존 일본·말레이시아 제휴 파트너사인 코팩 인터내셔널의 글로벌 네트워크와 연계한 글로벌 인바운드(해외 투자자 유치) 마케팅도 본격화할 방침이다.

김용남 글로벌PMC 대표는 “이번 협약은 글로벌PMC의 전문성을 아시아 시장으로 확장하는 중요한 이정표”라며 “국내 고객에게는 신뢰할 수 있는 해외 투자 기회를, 해외 투자자에게는 한국 시장 진출의 기회를 제공함으로써 양국 부동산 시장의 가교 역할을 하겠다”고 말했다.

한편 글로벌PMC는 2004년 김용남 대표가 설립한 종합 부동산 자산관리회사로 고액자산가를 위한 맞춤형 글로벌 투자 솔루션을 제공하고 있다.