[헤럴드경제=장연주 기자] 집 근처 단골 치킨집에서 수수료 부담을 덜어줄 생각에 50번 이상 전화 주문 후 픽업을 하는 방법으로 주문을 했는데, 알고 보니 실제보다 저 작은 용기에 배달해 사기를 당한 사리을 뒤늦게 알게 됐다는 사연이 전해졌다.

지난 21일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘집 근처 OO통닭 진짜 열받네요’라는 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “아이들이 좋아하는 한 프랜차이즈 치킨집에서 일주일에 두번 정도 치킨을 사먹는다”며 “집 근처에 있으니 배달앱을 쓰지 않고 일부러 전화로 주문하고 포장해왔다”고 말문을 열었다.

그는 이어 “그 동안 항상 2만3000원짜리 큰 사이즈로 시켰는데, 최근 딸이 치킨을 먹고 싶다고 해서 단골집에 전화를 했더니 쉬는 날이길래, 다른 지점에 주문을 했다”고 말했다.

그런데 A씨는 “도착한 치킨의 상자가 너무 컸다”며 “기존 먹던 것과 양이 너무 차이가 나서 이틀 전 집 앞 치킨집에서 주문해 먹었던 상자를 찾아서 비교해봤다”고 했다.

A씨가 올린 사진에는 단골집의 치킨 상자와 다른 지점의 치킨 상자가 나란히 올려져 있었는데, 단골 치킨집의 상자 크기가 눈에 띄게 작았다.

그는 “양이 차이가 나도 너무 나서 퇴근길에 가게에 가서 사장님께 어떻게 된 건지 사진을 보여주며 물어보니, 대뜸 ‘그 동안 레귤러 사이즈 주문했던 것 아니냐’고 반문했다”고 밝혔다.

이에 A씨가 핸드폰 카드 결제 내역에 2만3000원이 결제된 내역이 50회 이상 기록된 걸 보여줬더니 가게 사장은 “배달앱으로 주문해야 정확하게 주문 확인이 쉽다”며 “다음부터는 배민이나 쿠팡이츠를 쓰라”고 말했다.

더욱이 단골집 가게 사장은 사과도 하지 않은 채 “다음부턴 주문하면 2L 콜라 서비스로 계속 주겠다”며 주방으로 들어갔다고 한다.

A씨는 “너무 열 받은 게 배달앱을 쓸 줄 몰라서 안쓴 게 아니라 앱을 통하면 본인들 수수료나 부대 비용이 많이 나가는 걸 아니까 동네에서 좀 도움되라고 전화 주문을 했던 건데 너무 배신감이 들었다”고 토로했다.

이에 대해 누리꾼들은 “50번이나 작은 사이즈를 줘놓고 사과도 안하다니”, “그 동안 작은 사이즈 받은 것 전액 환불 받아야 한다”, “본사에 강력히 항의해라” 등 글쓴이에게 공감한다는 의견을 냈다.