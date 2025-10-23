신작 ‘아이온2’·‘신더시티’ 최신 빌드 선보여 아이온2 론칭 한 달 전 최초 플레이 기회 제공 엔씨, ‘신더시티’ RTX 플래그십 타이틀로 개발

[헤럴드경제=차민주 기자] 엔씨소프트는 엔비디아가 개최하는 ‘지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)’의 게임 시연사로 단독 선정됐다고 23일 밝혔다.

엔씨소프트는 오는 30일 서울 코엑스에서 개최되는 ‘지포스 게이머 페스티벌’에 유일한 게임 시연사로 참여한다. ‘지포스 게이머 페스티벌’은 엔비디아가 한국에서 지포스 사업 25주년을 기념해 진행하는 행사다. 페스티벌 방문자는 신작 ‘아이온2(AION2)’와 ‘신더시티(CINDER CITY)’의 최신 빌드를 직접 체험해 볼 수 있다.

아이온2는 11월 19일 한국과 대만에 출시하는 엔씨소프트의 차세대 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작이다. 뛰어난 그래픽과 방대한 PvE(플레이어 대 환경) 콘텐츠가 특징이다. 엔씨(NC)는 출시를 한 달 앞두고 ‘지포스 게이머 페스티벌’에서 이용자에게 최신 버전 플레이 기회를 제공한단 방침이다.

한편, 엔씨소프트와 엔비디아는 여러 방면에서 협력을 지속하고 있다. 지난 8월에는 독일 쾰른에서 열린 ‘엔비디아 게임스컴(NVIDIA Gamescom)’ 행사에서 ‘신더시티’를 RTX 플래그십 타이틀로 공개했다. ‘신더시티’는 ‘오픈월드 택티컬 슈터(Tactical Shooter)’ 장르 신작으로, 엔비디아의 최첨단 혁신 그래픽 기술을 적용해 개발 중이다.