북미⋅유럽 시장 수주 증가 3분기 수주액 전년 동기 대비 71.4% 증가

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대일렉트릭은 올해 3분기 매출 9954억원, 영업이익 2471억원을 기록했다고 23일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 26.2%, 영업이익은 50.9% 증가했다.

전력기기의 매출은 주요 해외 시장의 변압기와 국내 시장 내 고압차단기 매출이 늘어나며 전년 동기 대비 87.7% 증가했다. 특히, 유럽 시장 매출은 수주 잔고가 매출로 본격 전환되며 전년 동기 대비 76.1% 증가했다.

영업이익률은 전력기기 및 회전기기의 수익성 확대로 24.8%를 기록했다. 2024년 4분기 20.4% 이후 2025년 1분기 21.5%, 2분기 23.1%에 이은 꾸준한 상승세다.

3분기 수주액은 12억1200만달러로 전년 동기 대비 71.4% 증가했다. 북미시장에서 765kV 변압기 등 대규모 공급 계약을 체결하는 한편 유럽시장에서도 수주가 증가한 데 힘입은 결과다. 수주 잔고는 전년 동기 대비 29.3% 증가한 69억8300만달러에 이른다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “수익성이 좋은 전력기기 프로젝트 납품이 확대되고 국내⋅외 시장에서 공히 수익이 개선되며 영업이익이 증가했다”며 “AI 프로젝트 및 친환경 인프라에 대한 글로벌 투자가 지속되고 있는 만큼 앞으로도 적극적인 수주 확대에 나설 계획”이라고 말했다.