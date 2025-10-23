- 2026년도 녹색자금 공모사업 총 253개 사업 사업시행자 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 2026년도 녹색자금 지원사업 총 350억원 규모, 253개 사업을 최종 선정했다고 23일 밝혔다.

이번에 선정된 녹색자금 사업은 한국산림복지진흥원의 공모로 추진됐으며 ▷취약지역 녹색 인프라 확충 107건(225억원) ▷취약계층 숲체험·교육 지원 146건(125억원)을 선정했다.

‘녹색자금 사업’은 복권 기금을 활용해 사회복지시설에 녹지공간을 조성하거나, 민간 산림복지시설에 무장애(Barrier-free) 환경을 만드는 사업으로 산림 체험의 접근성 불평등을 해소하는 한편, 사회·경제적 취약계층이 산림복지서비스를 누릴 수 있도록 지원하는 사업이다.

특히 이번 공모에서는 산불특별재난지역, 청년 및 산림복지전문업 창업자 지원을 확대해 산불 피해지역의 생활환경 회복과 지역경제 활성화를 유도하고, 청년 주도의 산림복지 분야 신규 사업 모델 발굴에도 기여할 것이란 기대다.

산림청과 한국산림복지진흥원은 사업의 원활한 추진을 위해 오는 11월 5일~ 6일까지 사업시행자를 대상으로 사전 설명회를 열고, 사업추진 절차, 집행 기준, 성과관리 방안 등을 안내할 계획이다.

산림청 송준호 산림복지국장은 “철저한 사전 교육과 사업관리를 통해 예산 집행의 투명성과 사업 효과성을 높이겠다”고 말했다.